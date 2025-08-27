तीन अवैध कॉलोनी व अवैध प्लाटिंग पर चला बुल्डोजर, मचा हडक़ंप

कटनी. नगर निगम प्रशासन द्वारा अवैध कॉलोनी निर्माण व अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को निगमायुक्त नीलेश दुबे के आदेश पर नगर निगम की टीम ने अलग-अलग वार्डों में दबिश देकर अवैध कॉलोनी विकास कार्यों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए निर्माण संरचनाओं और सीमा चिन्हों को हटाया है। जेसीबी से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। टीम द्वारा चार स्थानों पर यह कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के बाद से भू-माफियाओं में हडक़ंप मच गया है।

बता दें कि शहर में नियम-कायदों को ताक पर रखकर मनमानी की गई है। बगैर विकास शुल्क जमा किए व अनुज्ञा लिए बगैर ही प्लाटिंग की जा रही है और लोगों को मनमाने दाम में बगैर मूलभूत सुविधाओं का विकास कराए प्लाट बेचे जा रहे हैं। इससे करोड़ों रुपए के राजस्व की क्षति पहुंच रही है। बता दें कि शहर में चल रही इस मनमानी को पत्रिका ने 6 जुलाई के अंक में ‘बेखौफ भू-माफिया: निगम और प्रशासन की चुप्पी से शहर बना अवैध प्लाटिंग का अड्डा’ नामक शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसमें चल रही मनमानी को उजागर किया गया। जिसके बाद आयुक्त ने मामले को संज्ञान में लिया और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मनमानी करने वालों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की भी कार्रवाई होगी।