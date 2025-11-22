Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

डॉक्टर दंपत्ति डिजिटल अरेस्ट: मैं… एनआइए क्राइम ब्रांच का अफसर हूं, दिल्ली विस्फोट में हुआ है तुम्हारे नंबर का उपयोग

अधिकारी बनकर की गई ठगी की कोशिश, परिचितों की सतर्कता से बची बड़ी रकम, पुलिस ने शुरू कराई जांच, डेढ़ घंटे तक करके रखा डिजिटल अरेस्ट, बंद करा दिया घर का दरवाजा, 123 कैमरों से बताई निगरानी, हर शब्द की रिकॉर्डिंग

3 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Nov 22, 2025

woman subjected to digital arrest then defrauded of more than 30 million rupees crime news noida

डिजिटल अरेस्ट कर महिला से 31 लाख की ठगी। फोटो सोर्स-AI

कटनी. दिल्ली विस्फोट में कई बेगुनाहों की मौत से परिजनों ने जहां अपनों को खो दिया है तो वहीं पूरे देश में आक्रोश की आग है। इन बसके बीच जालसाज विस्फोट में भी ठगी का ठिकाना बना रहे हैं। शहर में डिजिटल अरेस्ट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें आजाद चौक गाटरघाट क्षेत्र निवासी गहोई समाज के सरपंच डॉ. हजारी लाल गुप्ता जालसाजों की बड़ी ठगी का शिकार होने से बाल-बाल बच गए। खुद को एनआईए/क्राइम ब्रांच दिल्ली का अधिकारी बताकर अपराधियों ने डॉक्टर को करीब डेढ़ घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। उन्होंने दिल्ली के लाल किले पर हुए हालिया बम विस्फोट में फर्जी संलिप्तता बताकर डॉक्टर दंपत्ति को भयभीत कर दिया। परिजनों और परिचितों की समय पर सूझबूझ से मोबाइल बंद कराया गया, अन्यथा अपराधी लाखों रुपए की साइबर ठगी को अंजाम देने ही वाले थे। पीकड़त डॉक्टर ने घटना की शिकायत सायबर सेल में दर्ज कराई है।

कटनी में खनिज क्रांति का आगाज: 100 हेक्टेयर से अधिक में शुरू हो रहे डोलोमाइट के 15 नए ब्लॉक

ऐसे हुआ डिजिटल अरेस्ट

पहला कॉल—खुद को एनआइए अधिकारी बताया। डॉ गुप्ता के मोबाइल पर नंबर 6913516533 से कॉल आया। कॉलर ने अपना नाम इंस्पेक्टर कुशल सिंह ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दिल्ली बताया। उसने कहा कि लाल किले बम विस्फोट के आरोपी डॉ. अमर अल्वी के ठिकाने से मिली 140 लोगों की सूची में आपका नाम शामिल है। आपकी सिम का दुरुपयोग आतंकियों ने किया है। मामला जम्मू-कश्मीर टेररिज्म केस 017/2025 में दर्ज है। पहले ही कुछ मिनटों में डॉक्टर दंपत्ति डर के घेरे में आ गए। कॉलर ने घर का पता, घर में मौजूद लोगों की जानकारी पूछी और कहा दरवाजे अंदर अंदर से बंद कर लें, किसी से बात नहीं करनी है, बाहर निकले तो गिरफ्तारी होगी। इसी डर में डॉक्टर और उनकी पत्नी पूरी तरह डिजिटल अरेस्ट में फंस गए।

वीडियो कॉल पर शुरू हुआ ठगी का खेल

कुछ देर बाद मोबाइल नंबर 9332893852 से वीडियो कॉल आया। कॉलर ने कहा आपको एनआइए से सुरक्षा प्रमाण-पत्र चाहिए। यह प्रमाणपत्र दो दिन में मिलेगा। इसके लिए बैंक खातों का पूरा विवरण और आधार कार्ड का डिटेल देना होगा। डरे हुए डॉक्टर ने एक खाते में 10 लाख रुपए होने की जानकारी दे दी। अपराधी अन्य खातों का डिटेल और मोबाइल पर आने वाला ओटीपी मांगने ही वाले थे। उन्होंने धमकी दी आप 123 कैमरों की निगरानी में हैं, आपका हर शब्द रिकॉर्ड हो रहा है।

जन फीडबैक में कुठला पुलिस अव्वल, आजाक थाना फिसड्डी

परिचित पहुंचे घर, तो बची लाखों की ठगी

इसी बीच डॉक्टर गुप्ता के बेटे का फोन आ गया। धमकी के चलते डॉक्टर की पत्नी भी कॉल पर सही तरह बात नहीं कर पा रहीं थीं। व्यवहार से खतरा भांपकर बेटे ने अपने परिचित अभय त्रिसोलिया और अन्य साथियों को तुरंत घर भेजा। वे भागते हुए पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद डॉक्टर ने दरवाजा खोला। तत्काल अभय ने मोबाइल छीनकर कॉल काट दी और फोन स्विच ऑफ कर दिया। अगर यह मदद देर से पहुंचती, तो करोड़ों की ठगी हो सकती थी।

सायबर सेल में शिकायत, खाते लॉक कराए

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बताया यह साइबर ठगी का प्रयास था, अपराधी सफल नहीं हो सके। जिन नंबरों से कॉल आए उनकी जांच की जा रही है। डॉ गुप्ता ने अपने सभी बैंक खातों को लॉक करा दिया है। घटना के बाद से पूरा परिवार सदमे में है, और शहर के डॉक्टरों में भी चिंता का माहौल है। दिल्ली विस्फोट मामले में डॉक्टरों के नाम चर्चा में आने के बाद ठग एनआइए अधिकारी बनकर डॉक्टरों को विशेष रूप से निशाना बना रहे हैं। पहले डराते हैं, फिर डिजिटल अरेस्ट कर बैंक डिटेल लेकर लूट की कोशिश करते हैं। यह घटना साइबर ठगी के नए खतरनाक तरीके की ओर गंभीर संकेत देती है।

वर्जन
एक डॉक्टर दंपत्ति के साथ डिजिटिल अरेस्ट का प्रयास हुआ है। 1930 में शिकायत कराई गई है। जिस नंबर से फोन आया था उसकी जांच कराई जा रही है। डॉक्टर के सूझबूझ के उपयोग से बड़ी घटना से बच गए हैं। लोगों को इसी तरह की जागरुकता से साइबर ठगी से बचना है।
अभिनय विश्वकर्मा, एसपी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Nov 2025 06:00 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / डॉक्टर दंपत्ति डिजिटल अरेस्ट: मैं… एनआइए क्राइम ब्रांच का अफसर हूं, दिल्ली विस्फोट में हुआ है तुम्हारे नंबर का उपयोग

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिलासपुर रेलखंड से जुड़ेगा कटनी ग्रेड सेपरेटर, एनकेजे को बाइपास कर निकलेंगी मालगाडिय़ां

Katni grade separator will be connected to Bilaspur railway section
कटनी

करोड़ों के मंडी टैक्स में घालमेल: 40 करोड़ की बन रही वसूली, दिया सिर्फ 8 करोड़ का नोटिस

8 crore notice in recovery of 40 crore
कटनी

‘सेटिंग साम्राज्य’: जिला जेल में बंद अपराधियों को मिल रही मनचाही सुविधा!

Allegations of setting in the district jail
कटनी

चार वेयरहाउस पर छापेमारी, मिली 7.34 करोड़ रुपए की धान, वैध-अवैध की शुरू हुई जांच

Inspection of paddy in warehouses
कटनी

1800 करोड़ में बन रहा ‘देश का सबसे लंबा’ रेल फ्लाईओवर, CG-MP के बीच चल सकेंगी नई ट्रेनें

india longest rail flyover construction Katni Grade Separator project railway updates
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.