किस्मत का धोखा, भाग्य का साथ: 40 बच्चों को मिले नए माता-पिता, विदेश तक गूंज रही मासूमों की किलकारियां

बालमीक पांडेय@ कटनी. किस्मत ने जिन मासूमों को धोखा दिया, जिगर के टुकड़े को कचरे के ढेर में फेंक, वही मासूम अब किसी की गोद में खिलखिला रहे हैं, यह चमत्कार संभव हो रहा है महिला बाल विकास विभाग और कारा पोर्टल, कलेक्टर व एडीएम कोर्ट की पहल से, कटनी के मासूमों को अब सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय परिवार भी अपना चुके हैं…। जिन मासूमों को मां-बाप ने लावारिश छोड़ दिया था, उनकी किस्मत अब कारा पोर्टल और महिला बाल विकास विभाग की पहल से संवर रही है। वर्ष 2013 से अब तक जिले में 40 बच्चों को गोद दिलाया जा चुका है। वर्तमान में 10 बच्चों को लीगल फ्री कराते हुए एडॉप्शन की प्रक्रिया चल रही है। गोद लेने वाले दंपत्ति कारा पोर्टल में ऑनलाइन बच्चों का चयन कर रहे हैं। इसके बाद कलेक्टर और एडीएम कोर्ट के आदेश से कानूनी प्रक्रिया पूरी कर बच्चों को दत्तक माता-पिता के सुपुर्द किया जा रहा है। यह प्रक्रिया केवल बच्चों को परिवार देने तक सीमित नहीं है, इससे उन परिवारों को भी संपूर्ण बनाया जा रहा जिनके आंगन में संतान की कमी थी। अब वहां हर सुबह मासूमों की खिलखिलाहट गूंजती है और हर शाम मां-बाप की ममता से घर महकता है।