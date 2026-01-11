स्कूलों में बॉडी शेमिंग की अनदेखी, बच्चों की चुप्पी बन रही मानसिक संकट की वजह

बॉडी शेमिंग का असर सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि व्यवहारिक और शैक्षणिक भी होता है जैसे कि, पढ़ाई में ध्यान न लगना, आत्मविश्वास में कमी, स्कूल/कॉलेज जाना छोड़ देना डिप्रेशन और एंग्जायटी, खुद को दूसरों से अलग-थलग करना आदि है। अधिकांश सरकारी स्कूलों व निजी स्कूलों और कई निजी संस्थानों में आज भी प्रशिक्षित काउंसलर की व्यवस्था नहीं है। जहां काउंसलर हैं, वहां भी बच्चों को यह नहीं बताया जाता कि वे किस तरह और किन मुद्दों पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। हालांकि परेशान बच्चे स्कूल प्रबंधन या प्राचार्य, स्कूल काउंसलर से, बाल कल्याण समिति, अभिभावक, चाइल्ड हेल्पलाइन आदि में शिकायत कर सकते हैं। हालांकि शिक्षकों का कहना है कि बॉडी शेमिंग से जुड़ी औपचारिक शिकायतें बहुत कम सामने आती हैं, क्योंकि बच्चे डर या शर्म के कारण बोल नहीं पाते।