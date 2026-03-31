ऑपरेशन शिकंजा: वेश बदलकर महिला DSP की दबिश, रिश्वतखोरी आरक्षक सस्पेंड, बहोरीबंद थाना प्रभारी को हटाया

कटनी. बहोरीबंद थाना क्षेत्र में अवैध वसूली की लगातार मिल रही शिकायतों के बीच पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। महिला पुलिस अधिकारियों ने वेश बदलकर ट्रैक्टर चालक के साथ बैठकर ट्रैप ऑपरेशन किया और रिश्वत लेते चालक आरक्षक को रंगे हाथ पकड़ लिया। इस कार्रवाई के बाद थाना प्रभारी अखिलेश दाहिया को तत्काल हटा दिया गया, जबकि संबंधित आरक्षक सहित अन्य कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई।

बहोरीबंद थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवालों के बीच एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें दो महिला पुलिस अधिकारियों ने वेश बदलकर रिश्वतखोरी का पर्दाफाश किया। इस फिल्मी अंदाज में की गई कार्रवाई के बाद थाना प्रभारी अखिलेश दाहिया को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है, जबकि संबंधित आरक्षक चालक पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा को बहोरीबंद थाने से लगातार कदाचार और अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों में बताया गया था कि थाना स्टॉफ द्वारा वाहन चालकों से नियमित रूप से रुपए की मांग की जाती है और कार्रवाई का भय दिखाकर वसूली की जाती है। किसानों को परेशान किया जा रहा है विशेष रूप से ट्रैक्टर चालकों से 500 से एक हजार रुपए तक वसूली की बात सामने आई थी।