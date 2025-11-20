फाइलों में दफन सुर्खी डैम का 8 करोड़ रुपए का सौंदर्यीकरण, कुछ वर्षों खराब हो गईं कुर्सियां

कटनी. शहर से लगे सुरखी टैंक को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजनाएं सिर्फ सवा करोड़ रुपए फूंकने के बाद ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। विकास की खूब योजनाएं बनी, लेकिन यहां का सौंदर्य कुर्सियां लगाने तक ही सिमट गया। इससे आगे की योजना पर अमल नहीं हो सका। सुरखी डैम को कटनी की पहचान के रुप में विकसित करने के लिए शासन-प्रशासन द्वारा प्रयास शुरू किए गए थे लेकिन फिलहाल यह प्रयास शिथिल पड़ गए हैं। अब हालत यह हैं कि यहां पर झाड़-झंकाडिय़ा उग आई हैं, पाथ-वे में गड्ढे हो गए गए हैं। शेड व कुर्सियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 8 करोड़ की योजना पर आगे जिले के अफसर अमल नहीं करा पाए। जबकि जनप्रतिनिधियों व अफसरों का दावा था कि जिलेवासी एडवेंचर्स स्पोट्र्स का लुत्फ उठा सकेंगे। बता दें कि स्थानीय विधायक संदीप जायसवाल, तत्कालीन कलेक्टर ने फरवरी 2017 में डैम के विकास और विस्तार की दिशा में हर संभव कार्य करने की बात की बात कही थी। इस दौरान कहा गया था कि एडवेंचर्स स्पोट्र्स के माध्यम से शहरवासी इस सुन्दर स्पॉट पर अपने परिवारजनों के साथ आएंगे और आनंद उठा सकेंगे। साहसिक खेलों के आयोजन भी किया जाना था।

जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को सुरकी डैम के चारों तरफ बेहतर विकास के लिये हर संभव कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया था। कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग को पर्यटन स्थल के रूप में सुरखी डैम को विकसित करने के लिए हर महत्वपूर्ण को इसकी कार्य योजना में सम्मिलित करने के आदेश दिए थे। यहां पर साहसिक खेल की 10 से अधिक गतिविधयों आयोजित किए जाने की योजना थी। इसमें पैरासैलिंग, बनाना बोट, पैराकोटरिंग, वॉटर सफरिंग, बॉल क्लाईमिंग, बंजीजंप, बुल राईड, वॉटर रोलर, जिप लाईन, वॉटर स्कूटर और जेट्सकी जैसे आयोजन शामिल थे। जिसका भरपूर मजा जिलेवासी उठा सकते थे। वहीं इस मामले नागरिकों को उम्मीद जगी थी कि यह स्थान इन खेलों के आयोजन होने के बाद पूरे शहर के लिए विशेष हो जाएगा। इसके लिए प्रशासन की पहल सराहनीय है। इससे कटनी शहर का विकास होगा लेकिन सुरकी का विकास फाइलों में कैद रह गया।