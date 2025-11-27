क्रिकेट केदार जाधव ने कहा: सपनों को सच करने के लिए ईमानदारी से सतत मेहनत जरूरी

जाधव ने कहा कि युवाओं को हर दिन खुद को बेहतर बनाने का संकल्प लेना चाहिए। टैलेंट हर किसी में होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई नहीं। आप मेहनत करते रहिए, एक दिन मंच आपके पास खुद चला आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय में अवसरों की कमी नहीं है, जरुरत है तो केवल तैयारी और दृढ़ संकल्प की। भारत के बच्चों में अपार प्रतिभा है। मैंने देशभर में खेलते हुए देखा है कि छोटे कस्बों और गांवों में ऐसे खिलाड़ी हैं जो यदि सही प्लेटफॉर्म मिले तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सांसद खेल महोत्सव एक बड़ी पहल है। यह आयोजन कटनी और खजुराहो संसदीय क्षेत्र के युवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि है। सांसद वीडी शर्मा की यह पहल आने वाले वर्षों में कई नए सितारों को जन्म देगी।