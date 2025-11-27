क्रिकेट केदार जाधव ने कहा: सपनों को सच करने के लिए ईमानदारी से सतत मेहनत जरूरी

Cricketer Kedar Jadhav's message to youth
कटनी. सत्यनिष्ठा के साथ सतत मेहनत करनी पड़ेगी, बड़े सपने देखने पड़ेंगे, हारकर उठना पड़ेगा, फिर तीतने की तैयारी करनी होगी, जीतकर रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, हार के बाद दोबारा उठ खड़े होने की हिम्मत यही सफलता का असली मंत्र है। सांसद खेल महोत्सव के के अवसर पर कटनी आए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर केदार जाधव ने युवाओं को प्रेरणा से भरा संदेश दिया। पत्रिका से विशेष बातचीत में उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने की कहानी और अनुभव साझा किए। जाधव के प्रेरक विचारों ने युवाओं में नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने न केवल अपने अनुभव साझा किए, बल्कि युवाओं को कहा कि कभी हार न मानें।
जाधव ने बताया कि बचपन से ही उनके मन में भारतीय टीम की जर्सी पहनने का सपना था, लेकिन यह राह इतनी आसान नहीं थी। मैं एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से आता हूं। उस दौर में क्रिकेट किट खरीदना भी बड़ी बात होती थी। कई बार आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं रुक जाऊं। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता हूं तो वह क्रिकेट के मैदान में ही कर सकता हूं, यही विश्वास मेरे साथ रहा। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के शुरुआती दिनों में उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, अच्छे मैदानों की कमी, सही किट न होना, कोच और गाइडेंस का अभाव, लेकिन जहां इच्छा होती है, वहां रास्ता बन ही जाता है। मैंने हर मुश्किल को चुनौती की तरह लिया और लगातार मेहनत जारी रखी।
जाधव ने कहा कि युवाओं को हर दिन खुद को बेहतर बनाने का संकल्प लेना चाहिए। टैलेंट हर किसी में होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई नहीं। आप मेहनत करते रहिए, एक दिन मंच आपके पास खुद चला आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय में अवसरों की कमी नहीं है, जरुरत है तो केवल तैयारी और दृढ़ संकल्प की। भारत के बच्चों में अपार प्रतिभा है। मैंने देशभर में खेलते हुए देखा है कि छोटे कस्बों और गांवों में ऐसे खिलाड़ी हैं जो यदि सही प्लेटफॉर्म मिले तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सांसद खेल महोत्सव एक बड़ी पहल है। यह आयोजन कटनी और खजुराहो संसदीय क्षेत्र के युवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि है। सांसद वीडी शर्मा की यह पहल आने वाले वर्षों में कई नए सितारों को जन्म देगी।
जाधव ने कहा खेल आपको अनुशासन सिखाता है, टीम वर्क सिखाता है, हार मानना नहीं सिखाता। खेल से आप जीवनभर मजबूत बने रहते हैं, शरीर से भी और मन से भी। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे खुद को केवल एक खेल तक न सीमित करें। किसी भी खेल में प्रतिभा दिखा सकते हैं। जरूरी यह है कि आप जुनून के साथ मेहनत करें। जाधव ने खास तौर पर कहा जब मैं संघर्ष कर रहा था, तब मेरे पास न तो पैसे थे, न ही संसाधन। लेकिन मेरे पास मेहनत करने की इच्छा थी। आप जितना मेहनत करेंगे, उतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा कि खिलाड़ी बनने के लिए फिटनेस पर ध्यान देना अनिवार्य है। खेल आपको स्वस्थ रखता है, बीमारियों से बचाता है और आपकी आत्मशक्ति बढ़ाता है। फिटनेस आपकी सबसे बड़ी पूंजी है।
जाधव ने कहा कि युवाओं को अपने सपनों को सीमित नहीं रखना चाहिए। आपके सपने देश के लिए होने चाहिए। जब आप देश का नाम रोशन करने की सोच रखते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है। बड़ा सोचिए, बड़ा करिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाना चाहिए, गलत संगत, नशा और आलस जैसी चीजों से दूरी रखना चाहिए। खेल आपको सही दिशा में ले जाता है। सांसद खेल महोत्सव अपने आप को तराशने, अपनी प्रतिभा निखारने का बेहतरीन मौका है। इसे पूरा लाभ उठाएं।
