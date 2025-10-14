कॉम्बीनेशन वालीं दवाएं बाजार में मेडिकलों से हुईं गायब, दवा खपाने पर डॉक्टरों को मिल रहा कंपनियों से कमीशन!

कटनी. छिंदवाड़ा में जहरीली कोल्ड्रिफ कफ सिरप डेड़ दर्जन से अधिक नौनिहालों के लिए काल बनकर सामने आई। इस हादसे ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रही व्यापक गड़बड़ी का भांडा फोडकऱ रख दिया है। अमानक दवाएं, बगैर सही जांच की दवा, अनावश्यक दवाएं मरीजों को टिकाने का खेल कटनी जिले में भी बदस्तूर जारी हैं। छिंदवाड़ा कांड के बाद भले ही बाजार से खांसी वाली व खासकर कॉम्बीनेशन वाली दवाएं बाजार में मेडिकलों से गायब कर दी गई हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बेवजह दवाएं खपाने का खेल शव व जिले में चल रहा है। सूत्रों की मानें तो दवा कंपनियों की दवाएं खपाने पर डॉक्टर को कमीशन तक दिया जा रहा है। कमीशन के तौर पर नकद, देश-विदेशी टूर सहित महंगे आइटम गिफ्टकर उपकृत किया जा रहा है। शहर के एक डॉक्टर को विदेशी टूर कराया जाना सुर्खियों में है।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर व जिले में दवा कंपनियां कैश भी देती हैं। सीधे डॉक्टरों को चेक तक भेजते हैं। नेशनल व मल्टी नेशनल कंपनियां लाभ पहुंचा रही हैं। तय लक्ष्य को पूरा करने पर (दवा लिखने) राशि मुहैया कराई जाती है। एक्टिविटी के नाम पर यह खेल हो रहा है। इसे सीधा लाभ न बताकर अलग रूप दिया जा रहा है। कई डॉक्टर टूर लेते हैं। जो चिकित्सक टूर नहीं चाहते तो कैश करा लेते हैं। कोई एसी, फर्नीचर, कार,

भौतिक सुखों का लाभ लेते हैं।