कटनी में खनिज क्रांति का आगाज: 100 हेक्टेयर से अधिक में शुरू हो रहे डोलोमाइट के 15 नए ब्लॉक

कटनी. मध्यप्रदेश का खनिज समृद्ध जिला कटनी आने वाले समय में माइनिंग मैप पर देश का एक बड़ा केंद्र बनने की दिशा में बढ़ चुका है। 23 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में आयोजित माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 केवल औपचारिक आयोजन नहीं था, बल्कि उसने कटनी जिले में खनिज आधारित औद्योगिक क्रांति का माहौल तैयार कर दिया है। इस सम्मेलन में देशभर की 8 नामी माइनिंग कंपनियों ने कुल 56 हजार 414 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर मुहर लगाया है, जिसका असर अब धरातल पर साफ दिखाई देने लगा है। अब कटनी में डोलोमाइट सेक्टर बूम पकड़ रहा है, जो न विकास की नई इबारत लिखेगा।

सरकार सहित खनिज विभाग व जिला प्रशासन का मानना है कि इस निवेश से न केवल खनिज संपदा का समुचित दोहन होगा, बल्कि जिले के विकास में अभूतपूर्व गति आएगी। खनिज विभाग द्वारा भी इस दिशा में लगातार तेजी से कार्य किया जा रहा है और कई क्षेत्रों में खनन की नई संभावनाओं की खोज निरंतर जारी है। कुल मिलाकर कटनी में शुरू हुई खनिज क्रांति आने वाले समय में जिले की किस्मत बदलने वाली साबित होगी। इस कदम से विकास की रफ्तार तेज होगी और कटनी प्रदेश के औद्योगिक नक्शे पर एक नई पहचान हासिल करेगा।