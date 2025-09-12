शहर को मिलेगी पेयजल समस्या से निजात: 52.53 करोड़ की अमृत 2.0 वॉटर सप्लाई परियोजना को मिली स्वीकृति

कटनी. शहर में लंबे समय से चली आ रही शुद्ध और पर्याप्त पेयजल की समस्या को हल करने के लिए नगर निगम ने एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। 52.53 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित अमृत 2.0 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को शासन स्तर पर एसएलटीसी (स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी) से स्वीकृति मिल गई है। अब नगर निगम द्वारा गुजरात की एक कंपनी को टेंडर आवंटित कर वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। 50 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले इस स्टॉप डेम कम बैराज प्रोजेक्ट को जिला स्तरीय समिति के बाद अब भोपाल मुख्यालय से भी हरी झंडी मिल गई है। 289 लाख रुपए योजना के बाद अगले 5 वर्षों तक रखरखाव (मेंटेनेंस) में खर्च किए जाएंगे। कुल परियोजना लागत 52.53 करोड़ रुपए है। कार्य की समय सीमा 2 वर्ष निर्धारित की गई है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि अमृत 2.0 योजना कटनी की जीवनरेखा साबित होगी।

फिलहाल कटनी शहर में पेयजल की आपूर्ति 23-24 एमएलडी पानी है, जबकि वास्तविक आवश्यकता 35-40 एमएलडी है। इस वजह से शहर के 45 वार्डों में जल संकट बना रहता है। नई योजना के तहत कटायेघाट से लेकर मसुसरहा घाट तक कहीं पर नदी पर स्टॉप डेम बनाया जाएगा, जिससे जल उपलब्धता बढ़ेगी। गर्मी के मौसम में स्थिति और विकट हो जाती है। जल संकट की समस्या को देखते हुए नगर निगम ने यह महत्वाकांक्षी योजना बनाई।