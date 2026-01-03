जिला अस्पताल के बेरहम सिस्टम की तस्वीरें: बगैर आधार कार्ड भीषण ठंड में मरीजों को नहीं मिल रहे कंबल

कटनी. सुबह की पहली किरण के साथ बीमारों की अस्पताल की दौड़ शुरू होती है, मगर इलाज से पहले जिला अस्पताल में संघर्ष मिलता है, रजिस्ट्रेशन से लेकर दवाइयों तक हर कदम पर अव्यवस्था मरीजों की परीक्षा लेती हैं, लाइन में खड़े बुजुर्ग, गोद में तड़पते बच्चे और दर्द से कराहते मरीज इंतजार में टूटते दिखते हैं, कहीं फाइलें भटकती हैं तो कहीं डॉक्टरों का इंतजार खत्म नहीं होता, यहां पर मरीज सिर्फ इलाज नहीं, सिस्टम से जूझने को मजबूर हैं, हर मिनट बढ़ता दर्द, हर घंटे टूटती उम्मीदें साफ झलकती हैं, इलाज से पहले मरीज यहां पर भीषण ठंड से जूझ रहे हैं, 350 बिस्तर के अस्पताल में गिनती के कंबल लाचार मरीजों को ठिठुरने विवश कर रहे हैं…।

भीषण ठंड के बीच जिला अस्पताल अव्यवस्था और संवेदनहीन सिस्टम का जीता-जागता उदाहरण बनता जा रहा है। कहने को यह 350 बिस्तरों वाला सर्वसुविधायुक्त अस्पताल है, जहां 24 घंटे 250 से 300 से अधिक मरीज भर्ती रहते हैं, संख्या अधिक भी हो जाती है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। इलाज में लापरवाही के साथ-साथ ठंड से बचाव तक के इंतजाम न होने से मरीज और उनके परिजन बेहद परेशान हैं।