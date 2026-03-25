रपटा नाला में हुए अतिक्रमण चला बुलडोजर, अवैध बाउंड्रीवाल ढही, हो गया था बड़ा खेल

कटनी। खिरहनी स्थित रपटा नाला पर हुए अवैध निर्माण के मामले में आखिरकार प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर चला दिया। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और अवैध बाउंड्रीवाल को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई, जो देर शाम तक जारी रही। पहले दिन करीब 3 मीटर चौड़ी और लगभग 100 मीटर लंबी दीवार का आधा हिस्सा ही हटाया जा सका, जबकि शेष हिस्से पर आज भी कार्रवाई जारी रहने की बात कही गई है।

यह वही मामला है, जिसमें कलेक्टर न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद करीब दो माह तक कार्रवाई लंबित रही थी। संबंधित विभागों द्वारा फाइलों में मामला दबाकर रखा गया, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठे। ‘पत्रिका’ में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और मौके पर कार्रवाई शुरू की गई।

मामले में बिल्डर प्रवीण बजाज उर्फ पप्पू द्वारा नाले के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करते हुए अवैध बाउंड्रीवाल खड़ी कर दी गई थी। इसके चलते जल निकासी व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, जिससे आसपास के क्षेत्रों में जलभराव की आशंका बनी हुई थी। लंबे समय तक जिम्मेदार विभागों की चुप्पी ने इस अवैध निर्माण को बढ़ावा दिया, लेकिन मामला सुर्खियों में आते ही प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 12 सदस्यीय टीम गठित कर कार्रवाई प्रारंभ की।