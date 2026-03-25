जिला अस्पताल की हकीकत: जांच के नाम पर मरीजों की अग्निपरीक्षा, कई घंटे इंतजार के बाद हाथ लगती है निराशा

कटनी. जिले के मुख्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। यहां आने वाले मरीजों को इलाज के साथ जांच प्रक्रिया में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोनोग्रॉफी, लैब टेस्ट और एक्स-रे जैसी बुनियादी सुविधाएं भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों में न सिर्फ नाराजगी बढ़ती जा रही है, बलिक इंतजार उनके मर्ज को बढ़ा रहा है। यहां एक से दो दिन सिर्फ निराशा हाथ लगती है।

अस्पताल में जांच कराने के बाद मरीजों को उसी दिन रिपोर्ट नहीं मिल पाती। अधिकांश मामलों में रिपोर्ट दोपहर 3 बजे के बाद दी जाती है, जबकि तब तक डॉक्टर अपनी ओपीडी खत्म कर जा चुके होते हैं। ऐसे में मरीजों को अगले दिन फिर से लाइन में लगना पड़ता है। कई बार तो यह प्रक्रिया 2 से 3 दिन तक खिंच जाती है। पत्रिका ने सोमवार को जांच रिपोर्ट की पड़ताल की तो पीड़ा बेहद गंभीर सामने आईं...।