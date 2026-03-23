गौशाला की बदहाल हकीकत: गर्मी में तड़प रहा गौवंश, नहीं है शेड का पर्याप्त इंतजाम, भूसा-चारा का भी अभाव

बालमीक पांडेय @ कटनी. नगर निगम की अमीरगंज स्थित गौशाला की जमीनी स्थिति बेहद चिंताजनक है। भीषण गर्मी के बीच यहां रखे सैकड़ों मवेशी बदहाल व्यवस्था के कारण जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। व्यवस्था के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी निरीक्षण और निर्देश की ही औपचारिकता निभा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को गौशाला की व्यवस्था से कोई खास सरोकार नहीं है।

गौशाला में कमरे के अंदर भूसा सिर्फ दिखावे के लिए रखा गया है, जबकि मवेशियों के लिए बने हौद अक्सर खाली रहते हैं। कर्मचारियों का तर्क है कि श्वान मवेशियों पर हमला करते हैं, इसलिए केवल एक तरफ के हौद में ही भूसा डाला जाता है। यह तर्क खुद ही सवालों के घेरे में है, क्योंकि सैकड़ों मवेशियों के लिए एक तरफ का सीमित हौद कैसे पर्याप्त हो सकता है, भूख से तड़पते मवेशियों की स्थिति देखकर स्पष्ट है कि उन्हें नियमित चारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा।