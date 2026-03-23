23 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

गौशाला की बदहाल हकीकत: गर्मी में तड़प रहा गौवंश, नहीं है शेड का पर्याप्त इंतजाम, भूसा-चारा का भी अभाव

बीमार मवेशियों का नहीं हो रहा समुचित इलाज, नगर निगम प्रशासन नहीं दे रहा अमीरगंज गौशाला में ध्यान, जिम्मेदारों की लापरवाही उजागर

3 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Mar 23, 2026

Serious negligence in Katni cow shelter

Serious negligence in Katni cow shelter

बालमीक पांडेय @ कटनी. नगर निगम की अमीरगंज स्थित गौशाला की जमीनी स्थिति बेहद चिंताजनक है। भीषण गर्मी के बीच यहां रखे सैकड़ों मवेशी बदहाल व्यवस्था के कारण जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। व्यवस्था के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी निरीक्षण और निर्देश की ही औपचारिकता निभा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को गौशाला की व्यवस्था से कोई खास सरोकार नहीं है।
गौशाला में कमरे के अंदर भूसा सिर्फ दिखावे के लिए रखा गया है, जबकि मवेशियों के लिए बने हौद अक्सर खाली रहते हैं। कर्मचारियों का तर्क है कि श्वान मवेशियों पर हमला करते हैं, इसलिए केवल एक तरफ के हौद में ही भूसा डाला जाता है। यह तर्क खुद ही सवालों के घेरे में है, क्योंकि सैकड़ों मवेशियों के लिए एक तरफ का सीमित हौद कैसे पर्याप्त हो सकता है, भूख से तड़पते मवेशियों की स्थिति देखकर स्पष्ट है कि उन्हें नियमित चारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा।

भीषण गर्मी, पर शेड नहीं—दिनभर बंद रहने को मजबूर मवेशी

गौशाला में पर्याप्त शेड नहीं हैं। तेज धूप में दिनभर दर्जनों मवेशी खुले मैदान में खड़े रहने को विवश हैं। अत्यधिक तापमान में यह स्थिति उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। कई मवेशियों में प्यास, कमजोरी और लू लगने जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। गौशाला का मुख्य उद्देश्य पशुओं को सुरक्षा और संरक्षण देना है, लेकिन यहां की वास्तविकता इसके विपरीत है।

बीमार मवेशियों का उपचार नहीं, स्वास्थ्य विभाग भी बेपरवाह

बीमार और घायल मवेशियों का समय पर उपचार नहीं कराया जाता। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग और पशु चिकित्सकों की उदासीनता की वजह से कई पशु बिना इलाज के तड़पते रहते हैं। छोटे से लेकर बड़े मवेशी तक बीमारी और भूख से कमजोर हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों को इसकी कोई चिंता नहीं है।

गौशाला प्रबंधन और संसाधनों का न तो उपयोग, न ही पारदर्शिता

गौशाला में गौ-उत्पादों से आय बढ़ाने और मवेशियों की बेहतर देखभाल के कई विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन इनमें से कोई भी व्यवस्था धरातल पर नजर नहीं आती। गौपालन का कोई स्पष्ट प्रबंधन नहीं है। बच्चे देने वाली गायों से दूध विक्रय की व्यवस्था नहीं है, गोबर से खाद या गौ काष्ठ निर्माण की व्यवस्था नहीं है, गौमूत्र से कीटनाशक निर्माण का कोई प्रयास नहीं है।

मृत मवेशियों का वैज्ञानिक निष्पादन नहीं

नगर निगम द्वारा संचालित गौशाला में इन सभी संभावनाओं की अनदेखी, भ्रष्टाचार और लापरवाही की ओर संकेत करती है। मृत मवेशियों के निष्पादन में बड़ी लापरवाही, कई बार कचरे में फेंकने के वीडियो आए सामने आए। एमएसडब्ल्यू कंपनी को मृत मवेशियों का समय पर निष्पादन करना होता है, लेकिन इसमें भी लापरवाही की जाती है। पूर्व में कई बार मृत मवेशियों को कचरे में ढंककर फेंकने के वीडियो सामने आ चुके हैं। इससे न केवल स्वच्छता नियमों का उल्लंघन होता है बल्कि संवेदनहीनता भी उजागर होती है। नियमित निगरानी न होने की वजह से यह समस्या लगातार बढ़ रही है। कर्मचारियों की तरफ से मवेशियों की सही देखभाल भी नहीं की जा रही।

मरती संवेदनाएं, तड़पता गौवंश

अमीरगंज गौशाला की स्थिति जिम्मेदारों की संवेदनहीनता को उजागर करती है। जहां सरकार द्वारा गौसेवा की बात होती है, वहीं हकीकत में मवेशी भूख, प्यास और बीमारी से जूझ रहे हैं। चारे की कमी, उपचार का अभाव और भीषण गर्मी में पर्याप्त शेड तक न होना यह दर्शाता है कि जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है। मवेशियों की देखभाल केवल कागजों तक सीमित है, जबकि जमीन पर हालात बेहद खराब हैं। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि संवेदहीनता के संकेत है, जहां मूक पशु व्यवस्था की अनदेखी का शिकार बन रहे हैं।

वर्जन

बीमार मवेशियों की नियमित देखभाल पशु चिकित्सकों द्वारा कराई जा रही है। रविवार शाम को भी टीम गई थी। भूसे का पर्याप्त स्टॉक है। कर्मचारियों से प्रतिदिन सुबह-शाम के वीडियो भूसा खिलाने के मंगाए जाते हैं। शेड की कमी है, जिसका शीघ्र निर्माण होना है, 17 लाख का प्रस्ताव तैयार कराया गया है।

संजय सोनी, स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम।

ये भी पढ़ें

राजीव गांधी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विवाद: नगर निगम पर 67 करोड़ का कुर्की वारंट, न्यायालय से पहुंची मचकुरी, मचा हड़कंप
कटनी
Warrant issued for attachment of Rs 67 crore against Katni Municipal Corporation

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Mar 2026 08:43 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / गौशाला की बदहाल हकीकत: गर्मी में तड़प रहा गौवंश, नहीं है शेड का पर्याप्त इंतजाम, भूसा-चारा का भी अभाव

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजा कर्ण की कर्मभूमि बिलहरी में मां चंडी का अद्भुत दरबार, उमड़ रही श्रद्धालओं की भीड़

chandi mata
कटनी

दिनदहाड़े लूट: 65 वर्षीय इंजीनियर से रुपए छीने, पुलिस ने नहीं दर्ज की एफआइआर

कटनी

रपटा नाला: खबर के बाद हरकत में प्रशासन, जांच टीम गठित, अब चलेगा बुलडोजर

Action will be taken against encroachment in Rapta Nala
कटनी

फ्री फायर गेम की लत ने छीनी पढ़ाई, बच्चे की बिगड़ा मानसिक संतुलन, मचा हड़कंप

Free Fire addiction has affected a child's mental balance
कटनी

जमीनों के दामों में बड़ा उछाल: 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन होगी लागू, 871 लोकेशनों पर दिखेगा असर

Katni district is not developing
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.