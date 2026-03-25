जिला अस्पताल में मरीजों के ‘इलाज’ से पहले हो लापरवाही का ‘इलाज’ एक्स-रे मशीन रही ठप, मरीज हुए बेहाल

कटनी. जिला अस्पताल इन दिनों इलाज का नहीं, बदहाल सिस्टम का आईना बन चुका है, यहां मरीज बीमारी से कम, व्यवस्थाओं की लापरवाही से ज्यादा जूझ रहे हैं, करोड़ों की मशीनें शोपीस बनी हैं, एक्स-रे ठप है, और डॉक्टर ‘अंदाज’ से इलाज करने को मजबूर हैं, सादे कागज पर थमाई जा रही अधूरी रिपोर्टें मरीजों की जिंदगी से खुला खिलवाड़ हैं, जिम्मेदार अफसर खामोश हैं, जबकि हर दिन गरीब मरीज दर-दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं, सवाल साफ है क्या यहां इलाज हो रहा है या सिर्फ सिस्टम कर रहा खानापूति...र्। शहर का जिला अस्पताल इन दिनों इलाज से ज्यादा अव्यवस्था और लापरवाही का प्रतीक बनता जा रहा है। मंगलवार को हालात ऐसे रहे कि एक्सीडेंट में घायल, टीबी जैसे गंभीर रोगों से पीडि़तों और अन्य मरीज अस्पताल पहुंचे, लेकिन एक्स-रे मशीन बंद होने के कारण उन्हें बिना जांच के ही लौटना पड़ा। जिला अस्पताल में तीन एक्स-रे मशीनें स्थापित हैं, लेकिन विडंबना यह है कि सामान्य दिनों में केवल एक ही मशीन काम करती है। मंगलवार को वह भी खराब हो गई, जिससे एक सैकड़ा से अधिक मरीजों के एक्स-रे नहीं हो सके। सवाल यह है कि करोड़ों की मशीनें आखिर किस काम की, जब जरूरत के वक्त वे जवाब दे दें?