23 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

फ्री फायर गेम की लत ने छीनी पढ़ाई, बच्चे की बिगड़ा मानसिक संतुलन, मचा हड़कंप

मोबाइल गेमिंग ने बिगाड़ी छात्र की हालत, बंद हुई पढ़ाई, इलाज के लिए भटक रहे परिजन

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Mar 23, 2026

Free Fire addiction has affected a child's mental balance

Free Fire addiction has affected a child's mental balance

कटनी. मोबाइल गेमिंग की बढ़ती लत किस तरह युवाओं और किशोरों के जीवन पर गंभीर प्रभाव डाल रही है, इसका ताजा उदाहरण रीठी थाना क्षेत्र के एक गांव में सामने आया है। यहां 18 वर्षीय युवक जो शहर के एक स्कूल में कक्षा 9वीं का छात्र था, लगातार फ्री फायर गेम खेलने की वजह से मानसिक रूप से अस्थिर हो गया है।
परिजनों के अनुसार गोलू दिन में जब घरवाले काम पर चले जाते और रात में जब सभी सो जाते, उस दौरान घंटों मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलता रहता था। गेम की लत इतनी बढ़ गई कि उसने पढ़ाई से पूरी तरह दूरी बना ली और खुद को मोबाइल में कैद कर लिया। धीरे-धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा, चिड़चिड़ापन, अकेलापन और असामान्य गतिविधियां दिखाई देने लगीं। जब परिजनों ने मोबाइल देना बंद किया, तब स्थिति और गंभीर हो गई। जनवरी माह से बच्चे की हालत खराब है।

पढ़ाई छूटी, परिजन इलाज के लिए परेशान

बच्चे की मानसिक स्थिति लगातार बिगडऩे के कारण अब वह स्कूल भी नहीं जा पा रहा। कक्षा 9वीं का विद्यार्थी होने के बावजूद उसकी पढ़ाई पूरी तरह ठप हो चुकी है। परिजन उसे जिले के विभिन्न चिकित्सकों के पास ले जा रहे हैं, लेकिन अब तक सही इलाज के लिए उन्हें ठोस समाधान नहीं मिल पाया है। यह मामला स्पष्ट करता है कि अत्यधिक मोबाइल गेमिंग सिर्फ समय की बर्बादी नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है।

दिमाग में पड़ता है नकारात्मक असर

विशेषज्ञ डॉ. संदीप निगम के मुताबिक लगातार हिंसात्मक या प्रतिस्पर्धात्मक गेम खेलने से दिमाग पर नकारात्मक असर पड़ता है। एकाग्रता कमजोर हो जाती है और व्यवहार में अचानक बदलाव आता है। पढ़ाई, दिनचर्या और सामाजिक जीवन पूरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। बच्चे का मामला समाज के लिए एक बड़ा सबक है। बच्चों को मोबाइल गेम की लत से बचाने के लिए माता-पिता को सतर्क रहना होगा और डिजिटल समय पर नियंत्रण रखना होगा। डिजिटल व्यसन आज एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुका है, जिसका समय रहते समाधान जरूरी है।

ये भी पढ़ें

8 माह से वेतन न मिलने पर डॉक्टर ने दिया इस्तीफा, स्वास्थ्य सेवाएं चरमराईं, 16 डॉक्टर हैं लापता, मचा हड़कंप
कटनी
Bhilwara gets 30 specialist doctors

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Mar 2026 09:01 am

Published on:

23 Mar 2026 09:00 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / फ्री फायर गेम की लत ने छीनी पढ़ाई, बच्चे की बिगड़ा मानसिक संतुलन, मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजा कर्ण की कर्मभूमि बिलहरी में मां चंडी का अद्भुत दरबार, उमड़ रही श्रद्धालओं की भीड़

chandi mata
कटनी

दिनदहाड़े लूट: 65 वर्षीय इंजीनियर से रुपए छीने, पुलिस ने नहीं दर्ज की एफआइआर

कटनी

रपटा नाला: खबर के बाद हरकत में प्रशासन, जांच टीम गठित, अब चलेगा बुलडोजर

Action will be taken against encroachment in Rapta Nala
कटनी

जमीनों के दामों में बड़ा उछाल: 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन होगी लागू, 871 लोकेशनों पर दिखेगा असर

Katni district is not developing
कटनी

गौशाला की बदहाल हकीकत: गर्मी में तड़प रहा गौवंश, नहीं है शेड का पर्याप्त इंतजाम, भूसा-चारा का भी अभाव

Serious negligence in Katni cow shelter
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.