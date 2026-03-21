मां कंकाली धाम तिगंवा : 1500 साल पुरानी विरासत, आस्था और रहस्य का अनूठा संगम

कटनी. चैत्र नवरात्र के अवसर पर बहोरीबंद विकासखंड का तिगंवा गांव इन दिनों धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक धरोहर और रहस्यमयी परंपराओं के कारण विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जिले से लेकर आसपास के क्षेत्रों तक के श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पहुंचकर मां कंकाली के दर्शन कर रहे हैं। प्राचीन मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की आवाजाही शुरू हो जाती है, जो दिनभर जारी रहती है। करीब 5वीं शताब्दी का यह मां कंकाली मंदिर गुप्तकालीन स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। पत्थरों से निर्मित इस मंदिर की बनावट साधारण दिखने के बावजूद बेहद सशक्त और संतुलित है। लगभग 12 फीट 9 इंच के वर्गाकार आकार में बना यह मंदिर उस दौर की निर्माण कला की परिपक्वता को दर्शाता है। इसकी छत सपाट है, जो गुप्तकालीन मंदिरों की प्रमुख विशेषता रही है। मंदिर के मुख्य द्वार के दोनों ओर गंगा और यमुना की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो उस समय की धार्मिक मान्यताओं और शिल्पकला का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती हैं। इतिहासकारों के अनुसार, यह मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित था, जिसके प्रमाण आज भी मंदिर परिसर में मौजूद शिल्पों और मूर्तियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। गर्भगृह के समीप एक शिलापट्ट पर भगवान विष्णु की अनंत शेष पर शयन मुद्रा में प्रतिमा उकेरी गई है, जिनकी नाभि से उत्पन्न कमल पर ब्रह्मा विराजमान हैं। इसके अलावा कंकाली देवी और मां काली की प्रतिमाएं भी यहां अंकित हैं, जो इस स्थल के धार्मिक स्वरूप में समय के साथ हुए बदलाव की कहानी बयां करती हैं। मां कंकाली मंदिर से जुड़ी रहस्यमयी परंपराएं भी लोगों के बीच विशेष आकर्षण का विषय हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार, प्रतिदिन तडक़े लगभग 4 बजे मां का पूजन अपने आप संपन्न हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि जब सुबह मंदिर के पट खोले जाते हैं, तो देवी का श्रृंगार और पूजा पूरी तरह संपन्न अवस्था में मिलती है, लेकिन यह कार्य कौन करता है, इसका रहस्य आज तक अनसुलझा है। यही कारण है कि नवरात्र के दौरान यहां श्रद्धालुओं की आस्था और भी गहरी हो जाती है।