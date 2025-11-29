सावधान: हाइवे पर अवैध रूप से खड़े ट्रक, नजर हटी तो बन जाएंगे हादसों की वजह

कटनी. अगर आप रात में हाइवे पर वाहन चला रहे हैं तो जरा भी असावधानी जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि कटनी से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर बेतरतीब तरीके से खड़े ट्रक दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन रहे हैं। कटनी-जबलपुर, कटनी-सतना और कटनी-शहडोल मार्ग पर सैकड़ों ढाबे संचालित होते हैं, जहां दिन-रात ट्रकों की लंबी कतारें सडक़ किनारे खड़ी रहती हैं। यातायात नियमों के अनुसार हाइवे पर सडक़ से सटी पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित है, लेकिन मौके पर स्थिति पूरी तरह उलट है। जानकारी के अनुसार कटनी-जबलपुर मार्ग पर बाइपास के पास दिन से ज्यादा रात में हालत गंभीर हो जाती है। ढाबों के सामने ट्रक आड़े-तिरछे खड़े रहते हैं, जिससे वाहनों के लिए सडक़ का आधा हिस्सा ही बचता है। यह स्थिति सिर्फ एक मार्ग की नहीं है, बल्कि कटनी-सतना व कटनी-शहडोल के अधिकांश हिस्सों में भी यही हाल है। चाका से जबलपुर बाइपास तक भी भारी वाहनों का कब्जा देखने को मिलता है। यहां भी ट्रक चालक सडक़ किनारे खड़े होकर न केवल ट्रैफिक बाधित करते हैं बल्कि कई बार जाम जैसी स्थिति भी बना देते हैं।