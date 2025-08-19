किसानों को बड़ी राहत: जिला सहकारी बैंकों में किसानों को मिलेगा 3 लाख रुपए तक बिना ब्याज का कर्ज

बालमीक पांडेय@ कटनी. लंबे समय से कर्ज अदायगी न करने के कारण सहकारी बैंकों से वंचित चल रहे कटनी जिले के किसानों को अब बड़ी राहत मिली है। 2017 के बाद पहली बार, किसानों को फिर से नकद ऋण देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह संभव हो सका है राज्य सरकार द्वारा जिला सहकारी बैंकों में अंशदान देने के निर्णय से। अब किसान बिना ब्याज के नकद ऋण ले सकेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान ऋण प्राप्त कर सकेंगे। बशर्ते कि वे 6 माह के भीतर अदायगी करनी होगी। इस योजना का सीधा लाभ जिले की 9 शाखाओं और जबलपुर जिले की 15 शाखाओं से जुड़े किसानों को मिलेगा। खास बात तो यह है कि इसमें 60/40 का मान चलेगा। किसानों को 40 प्रतिशत राशि का खाद-बीज मिलेगा व शेष 60 प्रतिशत नकद दी जाएगी, जिससे किसान लागत आदि खर्च सकेंगे व अन्य उपयोग में रुपए ला सकेंगे। फसल आने पर कर्ज अदायगी करेंगे।