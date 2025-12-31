1278 प्राथमिक स्कूलों में एफएलएन मेला, बच्चों की बुनियादी शिक्षा पर फोकस

Fln mela in katni
कटनी. राज्य शिक्षा केंद्र की पहल पर जिले की सभी 1278 शासकीय प्राथमिक शालाओं में द्वितीय चरण के अंतर्गत एफएलएन (फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी) मेले का आयोजन किया गया। एफएलएन कार्यक्रम की निगरानी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरमन प्रीत कौर द्वारा की जा रही है, जिन्होंने मेले में सहभागिता की। एफएलएन कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थियों के शारीरिक, बौद्धिक, भाषाई एवं गणितीय विकास का मूल्यांकन एवं प्रदर्शन किया गया। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार इस बार एफएलएन मेले में विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ आंगनबाड़ी के बच्चों को भी आमंत्रित किया गया। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक तथा जिला एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
डीपीसी प्रेमनारायण तिवारी ने बताया कि एफएलएन मेले के माध्यम से बच्चों के साथ-साथ अभिभावकों ने भी एफएलएन के मूल उद्देश्यों को समझा। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिविल लाइन में आयोजित मेले में भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक टंडन सोनी ने सहभागिता की और उपस्थित बच्चों एवं उनके अभिभावकों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संचालित एफएलएन कार्यक्रम की बारीकियों की जानकारी देते हुए बच्चों की बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए प्रेरित किया।
सीइओ जिला पंचायत हरसिमरन प्रीत कौर ने एकीकृत माध्यमिक शाला रॉबर्ट लाइन में आयोजित एफएलएन मेले में सहभागिता कर बच्चों से संवाद स्थापित किया। उन्होंने परिसर में संचालित आवासीय बालक छात्रावास रॉबर्ट लाइन का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक निर्देश दिए। डीपीसी प्रेम नारायण तिवारी ने बताया कि एफएलएन मेले के आयोजन से छात्रों एवं शिक्षकों में शैक्षणिक वातावरण निर्माण के प्रति आत्मविश्वास बढ़ा है, जिसका सीधा प्रभाव जिले की शालाओं को निपुण बनाने की दिशा में दिखाई देगा।
