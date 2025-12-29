100 से अधिक गांवों का बुरा हाल, बस नहीं, इसलिए छूट रही पढ़ाई!, ग्रामीण मार्गों पर परिवहन संकट

कटनी. गांवों को शहर से जोडऩे वाले मार्गों पर बस सेवा का अभाव अब सिर्फ आवागमन की समस्या नहीं रह गया है, बल्कि यह सीधे तौर पर बच्चों और युवाओं के शिक्षा के अधिकार पर प्रहार बनता जा रहा है। कटनी-देवरीहटाई-बड़वारा मार्ग, आजाद चौक से कैलवाराखुर्द-रीठी मार्ग और माधवनगर से इमलिया-पहाड़ी-निवार मार्ग पर नियमित बस सुविधा न होने के कारण आधा सैकड़ा से अधिक गांवों के छात्र-छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

जानकारी के अनुसार इन तीनों प्रमुख मार्गों पर करीब 100 से अधिक गांव बसे हुए हैं। शहर से 15 से 40 किमी. दूर होने के बावजूद यहां रहने वाले हजारों ग्रामीण आज भी ऑटो, ई-रिक्शा और निजी वाहनों पर निर्भर हैं। रोजाना महंगा सफर वहन करना गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए मुश्किल हो गया है। इसका सबसे ज्यादा असर 9वीं से 12वीं तक पढऩे वाले विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। ड्रॉप-आउट की संख्या भी बढ़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल तक तो जैसे-तैसे बच्चे पहुंच जाते हैं, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई उनके लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। रोजाना ऑटो से आना-जाना इतना महंगा पड़ता है कि कई परिवार बच्चों की पढ़ाई छुड़ाने को मजबूर हो जाते हैं।