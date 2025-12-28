भरोसे का कत्ल: एएनएम का फर्जी खाता खोलकर हड़पे जीपीएफ-ग्रेच्युटी के 17.26 लाख, एम्बुलेंस में बयां की पीड़ा

कटनी. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहोरीबंद में पदस्थ रहीं एक एएनएम के साथ बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सेवानिवृत्त होने के बाद मिलने वाली ग्रेच्यूटी और जीपीएफ के 17.36 लाख रुपए हड़प लिए गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि 2016 से सेवानिवृत्त होने के बाद वृद्ध महिला को स्वास्थ्य विभाग के दो कर्मचारी 9 वर्षों से गुमराह करते रहे। जब पीडि़ता ने जनसुनवाई में शिकायत की तो पता चला कि राशि तो खोले गए फर्जी खाते में जारी हो चुकी है।

जानकारी के अनुसार सावित्री देवी वर्मा पति जगदीश प्रसाद वर्मा (72) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहोरीबंद अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बतौर एएनएम पदस्थी थीं। 31 अगस्त 2016 को सेवानिवृत्त हो गईं थीं। सावित्री वर्मा को ग्रेच्यूटी और जीपीएफ के 17 लाख 36 हजार 399 रुपए के मिलने थे। इस संबंध में तत्कालीन सीएमएचओ अशोक चौदहा के द्वारा एक साथ 22 सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की राशि जारी करने के आदेश किए थे।