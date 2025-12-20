कंगारू केयर सिस्टम का कमाल: एसएनसीईयू में सतमासे को मिला नया जीवन, मां के दूध ने फूंकी मासूम में जान

कटनी. जिला अस्पताल के एसएनसीईयू में सतमासे बच्चे को मिला नया जीवन मिला है। हैरानी की बात तो यह है कि जब बच्चे का जन्म के समय महज 830 ग्राम वजन था, सांस लेने में गम्भीर समस्या थी, संक्रमण बढ़ा हुआ था, श्वसन सहायता यंत्र और नली के माध्यम से 2-2 मिलीलीटर सिर्फ मां का दूध पिलाकर जान फूंकी गई, फिर एम्स अस्पताल दिल्ली भेजकर उपचार कराया गया, छह माह तक डॉक्टरों की टीम ने फॉलोअप लिया, तबजाकर शिशु पूरी तरह से स्वस्थ हुआ। जिला अस्पताल की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में चिकित्सकीय टीम ने अत्यंत कम वजन के नवजात शिशु को सफल उपचार देकर नया जीवन प्रदान किया। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. नीलम सोनी की विशेष भूमिका रही।

जिला अस्पताल में एपीएच (अत्यधिक रक्तस्राव) के कारण भर्ती ज्योति शर्मा एवं प्रकाश शर्मा के यहां ऑपरेशन के माध्यम से सतमासे शिशु का जन्म हुआ, जिसका वजन मात्र 830 ग्राम था। जन्म के साथ ही नवजात शिशु (लडक़े) को सांस लेने में गंभीर समस्या हो रही थी। चिकित्सकों द्वारा शिशु को उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर करने की सलाह दी गई, लेकिन परिजनों ने जिला अस्पताल की एसएनसीइयू इकाई में ही उपचार कराने का निर्णय लिया।