कोहरे का कहर: यहां सामने कुछ नहीं दिख रहा, थम गया पूरा शहर

Fog Wreak Havoc :मध्य प्रदेश के कटनी शहर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। बीते दो दिनों से आसमान में बादल छाए रहने के कारण ठंड का असर कुछ कम हुआ था, लेकिन सुबह-शाम ठिठुरन बनी हुई थी। रात का तापमान लगभग 8 डिग्री सेल्सियस और दिन का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया।