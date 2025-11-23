डिस्प्ले में आने लगे थे रेड सिग्नल, कुछ समय न होती हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग तो हो जाता क्रैश!

कटनी. शुक्रवार की शाम 4 बजे जिले के बरही क्षेत्र स्थित ग्राम सलैया सिहोरा में स्कूल के समीप उस समय हलचल मच गई जब एक निजी हेलीकॉप्टर अचानक आसमान से नीचे उतरने लगा। थोड़ी ही देर में वह स्कूल के मैदान में ठहर गया। जब सुरक्षित लैडिंग हो गई तो पायलट बाहर आया और उसने ग्रामीणों को बताया कि वह बनारस से जबलपुर जा रहा था। उड़ान के दौरान अचानक इंजन में तकनीकी खराबी आने पर पायलट ने बिना समय गंवाए बरही के समीप ग्राम सलैया-सिहोरा स्थित शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल के मैदान में आपातकालीन लैंडिंग कर दी। पायलट की त्वरित निर्णय क्षमता और अनुभव के चलते एक संभावित बड़ा हादसा टल गया। अब इस मामले की जांच शुरू हो है कि आखिरकार इसमें क्या खराबी आई थी और इमरजेंसी लैडिंग की नौबत क्यों आई। दिल्ली से पहुंचे इंजीनियर सुधार कार्य में लगे हुए हैं।