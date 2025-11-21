चार वेयरहाउस पर छापेमारी, मिली 7.34 करोड़ रुपए की धान, वैध-अवैध की शुरू हुई जांच

कटनी. शहर के कुठला थाना क्षेत्र में प्रशासन ने बुधवार रात चार बड़े वेयरहाउसों पर एक साथ छापामार कार्रवाई की। यूपी, छत्तीसगढ़ आदि बाहर की धान को खरीदकर 1 दिसंबर से शुरू होने वाली समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में खपाने की आशंका को लेकर की गई इस जांच कार्रवाई से हडक़ंप मच गया है। अधिकारियों ने भारी मात्रा में धान का स्टॉक भंडारित पाया है। चार वेयर हाउसों में 30 हजार 993 क्विंटल धान याने कि 7 करोड़ 34 लाख 22 हजार 417 रुपए की धान भंडारित पाई गई है। प्रशासन की इस जांच से वेयर हाउस संचालक आवाक रह गए हैं।

जांच के दौरान दो वेयर हाउसों से स्टॉक पंजी नहीं मिल पाई है। मामला बड़ा होने के कारण प्रशासनिक अमला पूरी सतर्कता के साथ जांच में जुटा हुआ है। यह जांच कृष्णा वेयरहाउस, महादेव मधुर वेयरहाउस और श्री निवास वेयरहाउस व गुप्ता वेयरहाउस में दबिश दी गई है। सूत्रों की मानें तो जांच में जो धान मिली है संदिग्ध प्रतीत हो रही है। वहीं, मौके पर उत्तर प्रदेश के ट्रक खड़े मिलने से संदेह और गहरा हो गया है कि धान की अवैध आवाजाही हो रही थी। सभी वेयरहाउस से मिले धान के दस्तावेज, बिल, स्टॉक बुक और संबंधित रिकॉर्ड की गहन जांच की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि धान वैध खरीद का है या अवैध रूप से इक_ा किया गया था।