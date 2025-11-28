अवैध धान परिवहन व भंडारण पर जिला प्रशासन की निगरानी, दो वेयरहाउसों में मिला 8670 क्विंटल धान

कटनी. एक दिसंबर से जिले के 89 खरीदी केंद्रों में किसानों से धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सीजन शुरू होने से पूर्व ही जिला प्रशासन ने अवैध धान भंडारण व परिवहन करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राजस्व, खाद्य और कृषि उपज मंडी विभाग का संयुक्त दल लगातार औचक जांच कर रहा है। कार्रवाई के चलते जमाखोरों और बिचौलियों में हडक़ंप की स्थिति बनी हुई है। कलेक्टर आशीष ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि धान के अवैध व्यापार, फर्जी भंडारण, अनियमित खरीद और परिवहन में संलिप्त पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी के तहत संयुक्त जांच दल संदिग्ध वेयरहाउस, गोदामों और भंडारण स्थलों का लगातार निरीक्षण कर रहा है। जिला प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से अवैध धान भंडारण व परिवहन करने वालों में भय का माहौल है। प्रशासन का कहना है कि समर्थन मूल्य खरीदी को पारदर्शी एवं व्यवस्थित रखने के लिए ऐसी जांच आगे भी जारी रहेगी।