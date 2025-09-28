200 साल पूर्व हुई मां काली की स्थापना, आस्था का केंद्र बना कोनिया धाम

कटनी. बरही तहसील मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर चारों ओर पानी से घिरे पहाड़ पर विराजमान मां काली का दर्शन करने के लिए नवरात्र के अवसर पर दूर-दराज से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। नवरात्र के पावन पर्व पर कोनिया धाम में भक्ति और उत्साह का माहौल चरम पर है। भक्तजन मां काली के दर्शन कर मनोकामना पूर्ति की कामना कर रहे हैं। कोनिया काली धाम जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो श्रद्धालुओं के लिए गहरी आस्था का केंद्र बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों और सरपंच तीरथ पटेल व श्रद्धालु इंदु मिश्रा ने बताया कि मां काली की मूर्ति की स्थापना करीब 200 वर्ष पूर्व हुई थी।

कहा जाता है कि भक्तजन काली मां की मूर्ति उमरिया जिले के भरेवा से कुटेश्वर ले जा रहे थे। रास्ते में नदी के पास उन्होंने मूर्ति को रखकर विश्राम किया। जब पुन: मूर्ति को उठाकर आगे बढऩे का प्रयास किया गया तो मूर्ति हिली नहीं। भक्तों ने कई प्रयास किए, किंतु मूर्ति वहीं स्थिर रही। यह खबर आसपास के गांवों में फैल गई और बड़ी संख्या में लोग वहां जुट गए। भक्तों की सहमति और आस्था से उसी स्थान पर मां काली की स्थापना कर दी गई। तभी से यह स्थान कोनिया काली धाम के रूप में प्रसिद्ध हो गया और भक्तों की श्रद्धा का प्रमुख केंद्र बन गया।