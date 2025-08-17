आखिर कहां गई अर्चना तिवारी… ऑल इंडिया सर्चिंग जारी फिर भी कोई सुराग नहीं

जानकारी के अनुसार मंगलनगर निवासी अर्चना तिवारी पिता स्व.शरद नारायण तिवारी (27) पिछले छह माह से इंदौर में रहकर सिविल जज परीक्षा की तैयारी कर रही थी। 7 अगस्त को रक्षाबंधन त्योहार को लेकर वह कटनी आने के लिए गाड़ी संख्या 18233 इंदौर-नर्मदा एक्सप्रेस के एसी-3 कोच श्रेणी के बी-3 कोच में 3 नंबर की बर्थ पर बैठी थी। रात करीब 10.15 अर्चना की चाची ने उससे फोन पर बात की तो उसने बताया कि वह भोपाल पहुंची है। इसके बाद से अर्चना का मोबाइल बंद हो गया। सुबह ट्रेन आने के दौरान जब परिजनों ने फोन लगाया तो उसका नंबर तब भी बंद था। परिजन कटनी साउथ स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी।