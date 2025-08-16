इनफ्लुएंसर लीला साहू के घर गूंजी किलकारी, बच्ची का हुआ जन्म, विधायक ने दी बधाई

Leela Sahu Sidhi: सोशल मीडिया के जरिए अपनी समस्या सरकार तक पहुंचाने वाली सीधी की सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर लीला साहू ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। चुरहट विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने सोशल मीडिया पर बच्ची की तस्वीर शेयर कर बधाई दी है। फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि, 'लक्ष्मी स्वरूप बिटिया के आगमन से लीला साहू का घर खुशियों से भर गया है।'
चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल ने लिखा कि, 'लीला साहू ने हाल ही में अपने गांव की खराब सड़क को सही करने के लिए आवाज उठाई थी ताकि सिर्फ उनके लिए ही नहीं, उनके क्षेत्र के अन्य लोगों के लिए भी स्वास्थ्य सुविधाएं सुगमता से पहुंच सके। उन्होंने आगे लिखा कि, लीला साहू और समस्त परिवार को बिटिया के जन्म पर शुभकामनाएं। मैं आप दोनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं।
सीधी के खड्डी खुर्द में लीला सहित छह गर्भवती महिलाएं, जिन्हें कभी भी अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ सकती थी। एक साल से जर्जर सड़क के निर्माण की मांग चल रही थी, लेकिन प्रशासन से शासन तक अनदेखी के चलते सोशल मीडिया से गर्भवती महिलाओं ने समस्याएं सामने रखी थीं जो देखते ही देखते जमकर वायरल हो गई। उनके इस तरीके ने प्रदेश ही नहीं केंद्र सरकार तक की कीफी किरकिरी की। वीडियो में लीला साहू ने सिर्फ अपनी ही हालत की बात नहीं की थी, बल्कि गांव की 6 गर्भवती महिलाओं की हालत बयान कर खराब सड़कों के कारण गांव तक एंबुलेंस घर तक न पहुंच पाने की बात कही थी।
जिले की सड़क लंबे समय से जर्जर थी। सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने निर्माण का वादा किया था। जब बात बनी नहीं, तो लीला ने उनका नाम लेकर वीडियो जारी कर सांसद से सवाल किया। इस पर उन्होंने विवादित बयान दिया, कहा-'डिलीवरी की डेट बताओ, हम उठवा लेंगे। इस टिप्पणी पर आलोचना हुई और मामला चर्चा में आ गया।
रील के जरिए अपनी समस्या सरकार तक पहुंचाने वाली गर्भवती महिलाओं को आखिरकार गांव की जर्जर सड़क से छुटकारा मिल गया। अरसे से ग्रामीण जर्जर सड़क से परेशान थे। सीधी के खड्डी खुर्द की गर्भवतियों ने इन्फ्लुऐसर लीला साहू के साथ मिलकर सोशल गांधीगीरी की। गर्भवतियों का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे प्रसव पीड़ा के दौरान अस्पताल जाने में होने वाली समस्या का जिक्र कर रही थीं। शासन प्रशासन और भाजपा सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने नहीं सुनी थी। इसे लेकर चुरहट विधायक अजय सिंह ने पहल की और सड़क का निर्माण कराया।