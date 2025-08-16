इनफ्लुएंसर लीला साहू के घर गूंजी किलकारी, बच्ची का हुआ जन्म, विधायक ने दी बधाई

सीधी के खड्डी खुर्द में लीला सहित छह गर्भवती महिलाएं, जिन्हें कभी भी अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ सकती थी। एक साल से जर्जर सड़क के निर्माण की मांग चल रही थी, लेकिन प्रशासन से शासन तक अनदेखी के चलते सोशल मीडिया से गर्भवती महिलाओं ने समस्याएं सामने रखी थीं जो देखते ही देखते जमकर वायरल हो गई। उनके इस तरीके ने प्रदेश ही नहीं केंद्र सरकार तक की कीफी किरकिरी की। वीडियो में लीला साहू ने सिर्फ अपनी ही हालत की बात नहीं की थी, बल्कि गांव की 6 गर्भवती महिलाओं की हालत बयान कर खराब सड़कों के कारण गांव तक एंबुलेंस घर तक न पहुंच पाने की बात कही थी।