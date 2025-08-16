Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीधी

इनफ्लुएंसर लीला साहू के घर गूंजी किलकारी, बच्ची का हुआ जन्म, विधायक ने दी बधाई

Leela Sahu Sidhi: सोशल मीडिया के जरिए अपनी समस्या सरकार तक पहुंचाने वाली सीधी की सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर लीला साहू ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। चुरहट विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने सोशल मीडिया पर बच्ची की तस्वीर शेयर कर बधाई दी है।

सीधी

Avantika Pandey

Aug 16, 2025

Leela Sahu Sidhi baby girl birth
Leela Sahu Sidhi baby girl birth (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

Leela Sahu Sidhi: सोशल मीडिया के जरिए अपनी समस्या सरकार तक पहुंचाने वाली सीधी की सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर लीला साहू ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। चुरहट विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने सोशल मीडिया पर बच्ची की तस्वीर शेयर कर बधाई दी है। फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि, 'लक्ष्मी स्वरूप बिटिया के आगमन से लीला साहू का घर खुशियों से भर गया है।'

लीला साहू को दी बधाई

ये भी पढ़ें

लीला साहू की मेहनत रंग लाई, गांव में सड़क निर्माण शुरु, गर्भवती ने खुद वीडियो बनाकर जताई खुशी
सीधी
Leela Sahu

चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल ने लिखा कि, 'लीला साहू ने हाल ही में अपने गांव की खराब सड़क को सही करने के लिए आवाज उठाई थी ताकि सिर्फ उनके लिए ही नहीं, उनके क्षेत्र के अन्य लोगों के लिए भी स्वास्थ्य सुविधाएं सुगमता से पहुंच सके। उन्होंने आगे लिखा कि, लीला साहू और समस्त परिवार को बिटिया के जन्म पर शुभकामनाएं। मैं आप दोनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं।

सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर लीला साहू

सीधी के खड्डी खुर्द में लीला सहित छह गर्भवती महिलाएं, जिन्हें कभी भी अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ सकती थी। एक साल से जर्जर सड़क के निर्माण की मांग चल रही थी, लेकिन प्रशासन से शासन तक अनदेखी के चलते सोशल मीडिया से गर्भवती महिलाओं ने समस्याएं सामने रखी थीं जो देखते ही देखते जमकर वायरल हो गई। उनके इस तरीके ने प्रदेश ही नहीं केंद्र सरकार तक की कीफी किरकिरी की। वीडियो में लीला साहू ने सिर्फ अपनी ही हालत की बात नहीं की थी, बल्कि गांव की 6 गर्भवती महिलाओं की हालत बयान कर खराब सड़कों के कारण गांव तक एंबुलेंस घर तक न पहुंच पाने की बात कही थी।

सांसद के बेतुके बयान से हुई किरकिरी

जिले की सड़क लंबे समय से जर्जर थी। सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने निर्माण का वादा किया था। जब बात बनी नहीं, तो लीला ने उनका नाम लेकर वीडियो जारी कर सांसद से सवाल किया। इस पर उन्होंने विवादित बयान दिया, कहा-'डिलीवरी की डेट बताओ, हम उठवा लेंगे। इस टिप्पणी पर आलोचना हुई और मामला चर्चा में आ गया।

अजय सिंह ने की पहल

रील के जरिए अपनी समस्या सरकार तक पहुंचाने वाली गर्भवती महिलाओं को आखिरकार गांव की जर्जर सड़क से छुटकारा मिल गया। अरसे से ग्रामीण जर्जर सड़क से परेशान थे। सीधी के खड्डी खुर्द की गर्भवतियों ने इन्फ्लुऐसर लीला साहू के साथ मिलकर सोशल गांधीगीरी की। गर्भवतियों का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे प्रसव पीड़ा के दौरान अस्पताल जाने में होने वाली समस्या का जिक्र कर रही थीं। शासन प्रशासन और भाजपा सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने नहीं सुनी थी। इसे लेकर चुरहट विधायक अजय सिंह ने पहल की और सड़क का निर्माण कराया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

16 Aug 2025 02:05 pm

Published on:

16 Aug 2025 02:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / इनफ्लुएंसर लीला साहू के घर गूंजी किलकारी, बच्ची का हुआ जन्म, विधायक ने दी बधाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.