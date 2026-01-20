‘लाड़ली बहना योजना’ का फॉर्म जमा करने पहुंची महिलाएं, कलेक्ट्रेट में मचा हड़कंप

MP News: मध्यप्रदेश के कटनी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया। जब आदिवासी प्रकोष्ठ, समाजवादी पार्टी सहित अन्य संगठनों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं को लाडली बहन योजना का लाभ दिलाने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। इसी बीच एक फॉर्म का वितरण किया गया, जिसे लेकर महिलाओं में यह अफवाह फैल गई कि यही लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) का आवेदन पत्र है और इसे भरने से उन्हें योजना का लाभ मिल जाएगा।