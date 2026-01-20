20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

‘लाड़ली बहना योजना’ का फॉर्म जमा करने पहुंची महिलाएं, कलेक्ट्रेट में मचा हड़कंप

MP News: मध्यप्रदेश के कटनी में महिलाएं लाड़ली बहना योजना का फॉर्म लेकर पहुंच गई। जिसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया।

less than 1 minute read
Google source verification

कटनी

image

Himanshu Singh

Jan 20, 2026

katni news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश के कटनी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया। जब आदिवासी प्रकोष्ठ, समाजवादी पार्टी सहित अन्य संगठनों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं को लाडली बहन योजना का लाभ दिलाने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। इसी बीच एक फॉर्म का वितरण किया गया, जिसे लेकर महिलाओं में यह अफवाह फैल गई कि यही लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) का आवेदन पत्र है और इसे भरने से उन्हें योजना का लाभ मिल जाएगा।

अफवाह फैली तो फॉर्म लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाएं

इस भ्रम की स्थिति में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं फॉर्म भरकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचने लगीं। हालात यह हो गए कि कार्यालय की आवक-जावक शाखा में करीब डेढ़ सौ से अधिक महिलाएं कतार में खड़ी नजर आईं। हर महिला को यही विश्वास था कि फॉर्म जमा करने से वह भी लाडली बहन योजना की पात्र हो जाएगी।

फोन कर बुलाने लगीं महिलाएं

स्थिति तब और गंभीर हो गई जब कई महिलाओं ने अपने घरवालों, रिश्तेदारों और मोहल्ले की अन्य महिलाओं को फोन कर यह जानकारी दे दी कि लाडली बहन योजना का फॉर्म भरा जा रहा है। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय में महिलाओं की भीड़ लगातार बढ़ती चली गई। आलम यह रहा कि जनसुनवाई से अलग इन महिलाओं के आवेदन लिए जाने लगे।

प्रशासन के सामने चुनौती

अचानक बढ़ी भीड़ और फैली अफवाह के चलते प्रशासनिक अमले के सामने स्थिति को संभालने की चुनौती खड़ी हो गई है। महिलाओं के बीच फैले भ्रम ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में अव्यवस्था का माहौल बना दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 01:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / ‘लाड़ली बहना योजना’ का फॉर्म जमा करने पहुंची महिलाएं, कलेक्ट्रेट में मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

किसानों ने कहा: मिले पर्याप्त बिजली व खाद, बीमा और उपज के सही दाम पर हो ठोस प्रावधान

Former
कटनी

अन्नदाता विवश: खाद पहुंचते ही उमड़ी भीड़, धक्का-मुक्की और हंगामे के बाद मिली यूरिया, पुलिस को संभालनी पड़ी स्थिति

Former
कटनी

लाडली बहना योजना की राशि 3 हजार करने की उठी मांग, रजिस्ट्रेशन के लिए खुलें पोर्टल

Ladli Behna Yojana
कटनी

ग्रीन कटनी के दावे हवा-हवाई, डिवाइडर से गायब ग्रीनरी, उठ रहा धूल का गुबार

Dust katni city
कटनी

सालाना खर्च हो रहे 12 करोड़, फिर भी शुद्धता व लीकेजे सुधारने अबतक नहीं स्काडा सिस्टम, सिर्फ पानी के फ्लो व कुछ टंकियों में भरने का लगा है सिस्टम

Water
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.