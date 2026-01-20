‘लाड़ली बहना योजना’ का फॉर्म जमा करने पहुंची महिलाएं, कलेक्ट्रेट में मचा हड़कंप

फोटो सोर्स- पत्रिका
MP News: मध्यप्रदेश के कटनी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया। जब आदिवासी प्रकोष्ठ, समाजवादी पार्टी सहित अन्य संगठनों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं को लाडली बहन योजना का लाभ दिलाने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। इसी बीच एक फॉर्म का वितरण किया गया, जिसे लेकर महिलाओं में यह अफवाह फैल गई कि यही लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) का आवेदन पत्र है और इसे भरने से उन्हें योजना का लाभ मिल जाएगा।
इस भ्रम की स्थिति में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं फॉर्म भरकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचने लगीं। हालात यह हो गए कि कार्यालय की आवक-जावक शाखा में करीब डेढ़ सौ से अधिक महिलाएं कतार में खड़ी नजर आईं। हर महिला को यही विश्वास था कि फॉर्म जमा करने से वह भी लाडली बहन योजना की पात्र हो जाएगी।
स्थिति तब और गंभीर हो गई जब कई महिलाओं ने अपने घरवालों, रिश्तेदारों और मोहल्ले की अन्य महिलाओं को फोन कर यह जानकारी दे दी कि लाडली बहन योजना का फॉर्म भरा जा रहा है। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय में महिलाओं की भीड़ लगातार बढ़ती चली गई। आलम यह रहा कि जनसुनवाई से अलग इन महिलाओं के आवेदन लिए जाने लगे।
अचानक बढ़ी भीड़ और फैली अफवाह के चलते प्रशासनिक अमले के सामने स्थिति को संभालने की चुनौती खड़ी हो गई है। महिलाओं के बीच फैले भ्रम ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में अव्यवस्था का माहौल बना दिया।
