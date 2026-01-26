एमपी के इस जिले में 61 गैस सिलेंडर चोरी, मचा हड़कंप

MP News: मध्यप्रदेश के कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका ताजा उदाहरण रोहनिया ग्राम के पास स्थित इंडियन गैस एजेंसी में हुई बड़ी चोरी से सामने आया है। अज्ञात चोरों ने रात के अंधेरे में एजेंसी के गोदाम का ताला तोड़कर 61 गैस सिलेंडरों पर हाथ साफ कर दिया।
जानकारी के अनुसार, रविवार देर रात चोर लोडर वाहन लेकर एजेंसी परिसर पहुंचे और योजनाबद्ध तरीके से गोदाम में रखे सिलेंडरों को बाहर निकालना शुरू किया। बताया जा रहा है कि चोरों ने करीब 100 से अधिक सिलेंडरों से छेड़छाड़ की, लेकिन वाहन में जगह कम पड़ने और पकड़े जाने की आशंका के चलते वे 38 से अधिक सिलेंडर पास की झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए।
सुबह जब एजेंसी के कर्मचारी गोदाम पहुंचे, तब टूटे ताले और बिखरे सिलेंडरों को देखकर चोरी की जानकारी सामने आई। एजेंसी की मैनेजर रानी कुशवाहा ने तत्काल बड़वारा थाना पुलिस को घटना की सूचना दी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और झाड़ियों में पड़े खाली सिलेंडरों को जब्त कर लिया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बावजूद चोरों पर लगाम न लग पाना स्थानीय पुलिस की रात्रि गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। क्षेत्र में व्यापारियों और आम नागरिकों में भी इस घटना के बाद दहशत का माहौल है।
