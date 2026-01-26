एमपी के इस जिले में 61 गैस सिलेंडर चोरी, मचा हड़कंप

MP News: मध्यप्रदेश के कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका ताजा उदाहरण रोहनिया ग्राम के पास स्थित इंडियन गैस एजेंसी में हुई बड़ी चोरी से सामने आया है। अज्ञात चोरों ने रात के अंधेरे में एजेंसी के गोदाम का ताला तोड़कर 61 गैस सिलेंडरों पर हाथ साफ कर दिया।



जानकारी के अनुसार, रविवार देर रात चोर लोडर वाहन लेकर एजेंसी परिसर पहुंचे और योजनाबद्ध तरीके से गोदाम में रखे सिलेंडरों को बाहर निकालना शुरू किया। बताया जा रहा है कि चोरों ने करीब 100 से अधिक सिलेंडरों से छेड़छाड़ की, लेकिन वाहन में जगह कम पड़ने और पकड़े जाने की आशंका के चलते वे 38 से अधिक सिलेंडर पास की झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए।