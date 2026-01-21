इस शहर में चोरों का आतंक, लोगों को दूर भगवान को भी नहीं छोड़ रहे चोर, 48 घंटे में हुईं लाखों की चोरी

वहीं, एक अन्य वारदात ग्राम सिलौड़ी के ही रहने वाले 62 वर्षीय छोटेलाल चक्रवर्ती के घर से दिनदहाड़े सुबह 9 से 11 बजे के बीच अंजाम दी गई। यहां चोरों ने करीब 45 हजार रुपए कीमत के 03 चांदी के मुकुट चोरी किए हैं। दिनदहाड़े हुई चोरी से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस ने मामलों को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्र के संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही, इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। ग्रामीणों ने रात और दिन में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है, ताकि चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।