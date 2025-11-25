Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

बलात्कार, लूट और हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

नवम जिला एवं सत्र न्यायालय का कड़ा फैसला, आरोपी करिया दोषी करार

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Nov 25, 2025

टूटता रिश्ता जुड़ा, हाईकोर्ट ने रद्द किया तलाक, समझौते के बाद साथ रहने को तैयार हुआ दंपती

टूटता रिश्ता जुड़ा, हाईकोर्ट ने रद्द किया तलाक, समझौते के बाद साथ रहने को तैयार हुआ दंपती

कटनी. थाना माधवनगर क्षेत्र में वर्ष 2022 में घटित बलात्कार, लूट एवं हत्या के जघन्य मामले में आरोपी अविनाश बजाज उर्फ करिया को अदालत ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास सहित विभिन्न धाराओं में सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय सुनीता वर्मा नवम जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने धारा 457, 376, 302 और 397 भादंवि में दोष सिद्ध होने पर यह ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। धारा 302 भादवि (हत्या) आजीवन कारावास सहित 3 हजार का अर्थदंड, धारा 457 रात्रि में प्रच्छन्न प्रवेश पर 10 वर्ष सश्रम कारावास तीन हजार का अर्थदंड, धारा 376 बलात्कार में 10 वर्ष सश्रम कारावास 3 हजार का अर्थदंड, धारा 397 लूट के समय घातक वार में 7 वर्ष सश्रम कारावास 2000 का अर्थदंड लगाया है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
जानकारी के अनुसार घटना 2 जून 2022 की सुबह प्रकाश में आई। पड़ोस की महिला ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी जान-पहचान की अपने घर में मृत पड़ी है। वह माधवनगर में अकेली रहती थीं। 1 जून की रात लगभग 9.30 बजे वह प्रार्थिया के घर आईं और आधा घंटा बातचीत के बाद अपने घर चली गईं। अगली सुबह जब प्रार्थिया बच्चों को बुलाने उनके घर पहुंची तो बाहर की कुंडी खुली मिली। अंदर जाने पर महिला जमीन पर मृत अवस्था में पड़ी थीं, अलमारी खुली थी और बिस्तर पर खून फैला था। घटना की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू की।

वारदात को अंजाम देने ट्रेक पर खड़े थे छह बदमाश, ट्रेन रूकते ही खिडक़ी से उड़ाई थी बंदूक की मैगजीन

पुलिस जांच में सामने आए साक्ष्य

पुलिस टीम ने स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर नजरी नक्शा, फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की। वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. नीता जैन ने मौके की जांच की। सीसीटीवी फुटेज और आस-पास पूछताछ में अविनाश उर्फ करिया बजाज संदेही पाया गया। आरोपी से पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने मृतिका से लूटपाट, बलात्कार, हाथ-घूंसे से मारपीट, तथा गला दबाकर हत्या की। आरोपी के मेमोरेण्डम पर सोने की नाक की लौंग, कान की बालियां व 500 रुपए नकद व हत्या के समय पहने हुए कपड़े जब्त किए गए थे। जप्त सामग्री को आरएफएसएल जबलपुर, एफएसएल सागर एवं बायोलॉजिकल इंस्टिट्यूट भोपाल भेजा गया। आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया गया, जिसमें अपराध की पुष्टि हुई।

त्योहारों से न्यायालयों के काम पर ब्रेक, तहसील और एसडीएम न्यायालयों में लंबित 13 हजार 789 प्रकरण

अदालत ने सुनाया फैसला

सभी प्रत्यक्षदर्शियों, गवाहों के कथनों तथा वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को सभी आरोपों में दोषी पाया। इस जघन्य अपराध में कठोर सजा सुनाते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि समाज में ऐसी घटनाओं के विरुद्ध सख्त संदेश जाना आवश्यक है। पुलिस और अभियोजन तंत्र की संयुक्त कार्यवाही से इस सनसनीखेज मामले में न्याय सुनिश्चित हो सका।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Nov 2025 08:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / बलात्कार, लूट और हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एसआईआर: मतदाता सूची में शामिल 4772 लोग जांच में मिले मृत, 6029 कटनी छोडकऱ कहीं चले गए

SIR in Rajasthan
कटनी

प्रजनन दर चिंताजनक फिर भी बेपरवाही: नसबंदी ऑपरेशन के 8022 के लक्ष्य में 1400 ऑपरेशन

Woman-Operation
कटनी

एमपी में राजनैतिक रस्साकशी, केंद्रीय मंत्री ने लगाया पूरा जोर, खिंचते चले गए सांसद वीडी शर्मा

Union Minister Murugan and MP VD Sharma engaged in a tug-of-war in Katni
कटनी

दो बच्चों के बाद कराई नसबंदी फेल, तीसरी बार फिर मां बनी महिला ने 181 पर की शिकायत

MP news
कटनी

त्योहारों से न्यायालयों के काम पर ब्रेक, तहसील और एसडीएम न्यायालयों में लंबित 13 हजार 789 प्रकरण

COURT
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.