वारदात को अंजाम देने ट्रेक पर खड़े थे छह बदमाश, ट्रेन रूकते ही खिडक़ी से उड़ाई थी बंदूक की मैगजीन

कटनी. बिहार चुनाव ड्यूटी कर स्पेशल ट्रेन क्रमांक 00411 गया से कच्चेगुड़ा के लिए सीआरपीएफ का फोर्स 21 नवंबर की की रात लौट रहा था। रास्ते में कटनी जंक्शन के आउटर में ट्रेन के रुकने पर छह बदमाश ट्रेन में वारदात को अंजाम देने के लिए ट्रेक पर खड़े थे। ट्रेन रूकी तो गेट लॉक होने की वजह से वे नहीं चढ़ सके तो खिडक़ी खोलकर ही सीआरपीएफ जवान की लोडेड मैगजीन चोरी कर भाग गए। ट्रेन के कटनी पहुंचने पर जब मामले की जानकारी पुलिस को लगी तो जीआरपी व आरपीएफ और सिटी पुलिस में हडक़ंप मच गया। इस मामले में रविवार को संयुक्त टीम ने बड़ा खुलासा किया। टीम ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए चोरी हुई मैग्जीन से गायब 40 में से 35 कारतूस बरामद कर लिए हैं, जबकि तीन आरोपी अभी भी फरार हैं।

सीएसपी नेहा पच्चीसिया ने बताया कि बिहार चुनाव की ड्यूटी पूरी करने के बाद सीआरपीएफ के जवान स्पेशल ट्रेन से कटनी के रास्ते कच्चेगुड़ा जा रहे थे। ट्रेन लमतरा और अधारकाप के बीच अस्थाई रूप से खड़ी हुई थी। इसी दौरान सीआरपीएफ की महिला सिपाही अस्वार प्रतीक्षा सुधाकर की इंसास राइफल की एक भरी हुई मैगजीन व एक साथ जवान हिरलबेन का कारतूस रहस्यमय तरीके से चोरी हो गईं। महिला सिपाही ने तुरंत जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई। जीआरपी थाना प्रभारी एलपी कश्यप ने बताया कि शिकायत पर एफआइआर दर्ज कर जांच की जा रही थी।