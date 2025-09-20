शहर में मच्छर मारने का दावा: हकीकत यह कि अपने ही कार्यालयों के कूलर में बना रखी है लार्वा की नर्सरी!

कटनी. स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के जिम्मेदार और वहां का अमला पूरे शहर के मच्छर मारने का दावा करता है। किसी के घर में लार्वा पनपने की स्थिति पर कार्रवाई की जाती है। आम लोगों को सख्त हिदायत नगर निगम से दी जाती है कि अपने घर के आसपास मच्छर के लार्वा नहीं पनपने दें लेकिन स्वास्थ्य विभाग और नगरनिगम की कथनी और करनी में जमीन-आसमान का अंतर है। दोंनों ही विभाग में जहां भी नजर दौड़ाएं, वहां लगे कूलर में मच्छरों के लार्वा पनपने का पूरा इंतजाम दिख जाएगा। पानी पूरी तरह से कब बदला गया था, किसी को नहीं पता। उसमें लार्वा नष्ट करने के लिए दवा कब डाली गई थी, पता नहीं। इससे सभी कूलर लार्वा की नर्सरी बने हुए हैं। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के घरों में, दुकानों, अस्पतालों और अन्य प्रतिष्ठानों में लार्वा की जांच की जाती है। जांच के दौरान गंदगी, लार्वा मिलने पर जुर्माना भी वसूला जाता है लेकिन नगर निगम कार्यालय में ही 5 से ज्यादा कूलर में पानी भरा है, उनमें लार्वा तैरते नजर आ जाएंगे। शहर में इस समय डेंगू, मलेरिया टाइफाइड जैसी बीमारियों का प्रकोप है। ऐसे में नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, अधिकारी खुद लापरवाही बरत रहे हैं।