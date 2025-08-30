दुस्साहस: बाड़ी लगाकर कर रहा था खेती, करोड़ों की जमीन कराई कब्जामुक्त

कटनी. शहर सहित ग्रामीण इलाकों में सरकारी जमीनों में कब्जे की होड़ मची है। भू-माफिया सहित कई लोग कुछ अधिकारी-कर्मचारियों से सांठगांठ कर जमीनों में कब्जा कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ट्रांसपोर्ट नगर के समीप सामने आया था, जहां पर नगर निगम प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। करोड़ों रुपए कीमती जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। उक्त कार्रवाई निगमायुक्त नीलेश दुबे के द्वारा कराई गई है। अतिक्रमण अमले ने अधिकारियों की मौजूदगी में स्थाई एवं अस्थाई अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी।

निगम की शासकीय भूमि खसरा नंबर 146 रकबा 1.20 हेक्टेयर पर अनुराग एवं अभिषेक पिता जितेन्द्र दाहिया द्वारा बाड़ी लगाकर खेती की जा रही थी। इस अवैध कब्जे को निगम अमले ने मौके पर पहुंचकर हटवा दिया और अतिक्रमणकारियों को भविष्य में दोबारा कब्जा न करने की सख्त हिदायत दी। कार्यवाही के दौरान राजस्व पटवारी सुभाष गर्ग, उपयंत्री शैलेंद्र प्यासी, अतिक्रमण प्रभारी मानेन्द्र सिंह, राजस्व एवं अतिक्रमण अमला व पुलिस बल मौजूद रहा।