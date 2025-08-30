Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कटनी

दुस्साहस: बाड़ी लगाकर कर रहा था खेती, करोड़ों की जमीन कराई कब्जामुक्त

ट्रांसपोर्ट नगर पुरैनी में निगम की 1.20 हेक्टेयर जमीन से हटाया कब्जा, निगमायुक्त ने कराई कार्रवाई

कटनी

Balmeek Pandey

Aug 30, 2025

Municipal corporation removed encroachment
Municipal corporation removed encroachment

कटनी. शहर सहित ग्रामीण इलाकों में सरकारी जमीनों में कब्जे की होड़ मची है। भू-माफिया सहित कई लोग कुछ अधिकारी-कर्मचारियों से सांठगांठ कर जमीनों में कब्जा कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ट्रांसपोर्ट नगर के समीप सामने आया था, जहां पर नगर निगम प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। करोड़ों रुपए कीमती जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। उक्त कार्रवाई निगमायुक्त नीलेश दुबे के द्वारा कराई गई है। अतिक्रमण अमले ने अधिकारियों की मौजूदगी में स्थाई एवं अस्थाई अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी।
निगम की शासकीय भूमि खसरा नंबर 146 रकबा 1.20 हेक्टेयर पर अनुराग एवं अभिषेक पिता जितेन्द्र दाहिया द्वारा बाड़ी लगाकर खेती की जा रही थी। इस अवैध कब्जे को निगम अमले ने मौके पर पहुंचकर हटवा दिया और अतिक्रमणकारियों को भविष्य में दोबारा कब्जा न करने की सख्त हिदायत दी। कार्यवाही के दौरान राजस्व पटवारी सुभाष गर्ग, उपयंत्री शैलेंद्र प्यासी, अतिक्रमण प्रभारी मानेन्द्र सिंह, राजस्व एवं अतिक्रमण अमला व पुलिस बल मौजूद रहा।

खेल दिवस विशेष: यह हैं हमारे द्रोणाचार्य, गुमनाम कोच, अनगिनत सफलताओं के पीछे समर्पण की कहानी…

निगमायुक्त के दिए निर्देश

निगमायुक्त नीलेश दुबे ने नगर में अवैध अतिक्रमण और कॉलोनी विकास के मामलों को गंभीरता से लेते हुए पूर्व में ही अतिक्रमण विभाग एवं कॉलोनी सेल को कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में बुधवार को भी नगर के तीन स्थलों पर अवैध कॉलोनियों पर निगम द्वारा कार्यवाही की गई थी। शेष स्थानों पर भी अधिकारियों को कार्रवाई करने कहा गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 08:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / दुस्साहस: बाड़ी लगाकर कर रहा था खेती, करोड़ों की जमीन कराई कब्जामुक्त

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.