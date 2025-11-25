प्रजनन दर चिंताजनक फिर भी बेपरवाही: नसबंदी ऑपरेशन के 8022 के लक्ष्य में 1400 ऑपरेशन

कटनी. जिले में बढ़ती प्रजनन दर स्वास्थ्य विभाग के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। सामान्य प्रजनन दर 2.1 के मुकाबले कटनी की दर 3.1 से भी ऊपर पहुंच चुकी है, इसके बावजूद विभाग परिवार नियोजन कार्यक्रमों में सुस्ती बरत रहा है। अप्रैल से अब तक जिले में मात्र 1400 नसबंदी ऑपरेशन हुए हैं, जबकि लक्ष्य 8022 का है, लक्ष्य से कई गुना पीछे चल रहे जिले में न तो जागरूकता कार्यक्रम असरकारक हैं और न ही नसबंदी शिविर नियमित रूप से लगाए जा रहे हैं।

पुरुष नसबंदी की स्थिति और भी चिंताजनक है। 315 का लक्ष्य होने के बावजूद अभी तक एक दर्जन भी पुरुष नसबंदी नहीं हो सकी है। स्वास्थ्य विभाग की यह लापरवाही जिले की बढ़ती प्रजनन दर को और विकराल बना रही है। प्रदेश के 13 जिलों में कटनी भी शामिल है, जहां प्रजनन दर सबसे अधिक है और मिशन परिवार विकास योजना लागू होने के बावजूद इसके प्रभाव नजर नहीं आ रहे। परिवार नियोजन कार्यक्रमों में लक्ष्य पूर्ति की धीमी रफ्तार, कम शिविर, जागरूकता की कमी और पुरुष नसबंदी में औपचारिकता ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल्द सुधार नहीं किया गया तो जिले में जनसंख्या नियंत्रण की स्थिति बिगड़ सकती है।