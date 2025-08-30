आंगनवाड़ी केंद्र में नौकरी पाने जिंदा पति को बताया मृत, लगा दिया फर्जी विधवा प्रमाणपत्र!

कटनी. जिले में 28 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 252 आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों में हुई भर्तियों के बाद अब आरोप-प्रत्योरोप का दौर शुरू हो गया हैं। भर्तियों को लेकर मंगाई जा रही आपत्तियों की भरमार आ गई है। जिले की छह परियोजनाओं में 189 आपत्तियों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के चयन पर सवाल खड़े किए गए हैं जबकि विजयराघवगढ़ परियोजना में अब आपत्तियां आना शेष है। कई शिकायतें चौका रही हैं। रीठी परियोजना क्षेत्र में आंगनवाड़ी में नौकरी के लिए एक महिला द्वारा पति के जिंदा होने के बावजूद उसके मृत होने का हवाला देते हुए विधवा प्रमाणपत्र लगाया गया है, जिसे लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। कहा गया है कि एक तरफ जहां महिला का पति जिंदा है तो वहीं महिला गर्भवती भी है, इसके बावजूद सूची में महिला को चयनित कर लिया गया है। इस प्रकरण में कलेक्टर दिलीपकुमार यादव से भी शिकायत की गई है, जिसकी जांच शुरू हो गई है। इसी तरह कई मामलों में शासन के नियमानुसार आवेदकों को गरीबी रेखा कार्ड होने के बावजूद पांच प्रतिशत अंक न मिलना बताया गया है। हालांकि महिला बाल विकास विभाग के अफसरों का कहना है कि भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन हुई है और दावा-आपत्तियां भी ऑनलाइन ली जा रही है। जानकारी के अनुसार महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत जिले की सभी 7 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 28 और आंगनबाड़ी सहायिका के 252 रिक्त पदों के लिए एमपी ऑनलाईन द्वारा तैयार चयन पोर्टल के माध्यम से आवेदन लिए गए थे। ये सभी पद पूर्णत अस्थायी एवं मानसेवी आधारित है।