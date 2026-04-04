बिगड़ा मौसम का मिजाज: रिमझिम बारिश से बढ़ी जमकर उमस, अन्नदाता चिंतित

कटनी. जिले में एक बार फिर मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। बुधवार रात बारिश के बाद गुरुवार को जहां तेज धूप और गर्मी से लोग परेशान रहे। शुक्रवार सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और दोपहर में रिमझिम बारिश शुरू हो गई। जिले के कई क्षेत्रों में रुक-रुककर बूंदाबांदी का दौर जारी है, जिससे मौसम कुछ समय के सुहावना तो हुआ, लेकिन उमस बढऩे से लोगों को असहजता भी महसूस हो रही है। कुछ समय तक बादल छाए रहे। बूंदाबांदी का क्रम जारी रहा, लेकिन दो बजे के बाद फिर मौसम बदल गया और तेज धूप खिलने से लोग परेशान हुए। कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉ. संदीप कुमार चंद्रवंशी के अनुसार तापमान में अचानक बढ़ोतरी के कारण पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके चलते पूर्वी मध्यप्रदेश के ऊपर नया मौसमीय सिस्टम बन गया है, जिसका असर कटनी जिले में भी देखने को मिल रहा है।

मौसम विभाग के मुताबिक इस समय अधिकतम तापमान सामान्यत: 35 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, लेकिन हाल ही में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था। इसी असामान्य बढ़ोतरी के कारण मौसम प्रणाली प्रभावित हुई और बारिश की स्थिति बनी। हालांकि, बारिश और बूंदाबांदी के चलते अब तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इसके बाद वातावरण में नमी बढऩे से उमस का माहौल बन गया है, जिससे लोगों को बेचैनी महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने आगामी 3 से 4 दिनों तक जिले में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है, जिससे तापमान में और गिरावट आने के आसार हैं।