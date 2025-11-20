जन फीडबैक में कुठला पुलिस अव्वल, आजाक थाना फिसड्डी

कटनी. पुलिस-जन संबंधों को मजबूत करने और पारदर्शी, जवाबदेह, संवेदनशील पुलिसिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा द्वारा शुरू की गई जनफीडबैक आधारित रैंकिंग प्रणाली के परिणाम अक्टूबर के लिए जारी कर दिए गए हैं। यह रैंकिंग आगंतुक रजिस्टर, डिजिटल स्कैनर फीडबैक तथा वरिष्ठ अधिकारियों की क्रॉस कॉलिंग के आधार पर तैयार की जाती है।

शीर्ष तीन थानों ने रैंकिंग में थाना कुठला ने सर्वाधिक जनसंतुष्टि प्राप्त करते हुए पहला स्थान हासिल किया। थाना कुठला आगंतुक 143, फीडबैक 100 में संतुष्टि 90.5 प्रतिशत है। थाना बाकल में आगंतुक 89, फीडबैक 50 संतुष्टि 88 प्रतिशत, थाना बडवारा आगंतुक 96 व फीडबैक 50 में संतुष्टि 84.8 प्रतिशत है। इन थानों में आगंतुकों के प्रति सकारात्मक व्यवहार, त्वरित कार्रवाई, पारदर्शी प्रक्रियाओं ने इन्हें उच्च जनसंतुष्टि श्रेणी में स्थान दिलाया है।