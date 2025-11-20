जन फीडबैक में कुठला पुलिस अव्वल, आजाक थाना फिसड्डी

unfit police officers ig arvind saxena warning (Patrika.com)
कटनी. पुलिस-जन संबंधों को मजबूत करने और पारदर्शी, जवाबदेह, संवेदनशील पुलिसिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा द्वारा शुरू की गई जनफीडबैक आधारित रैंकिंग प्रणाली के परिणाम अक्टूबर के लिए जारी कर दिए गए हैं। यह रैंकिंग आगंतुक रजिस्टर, डिजिटल स्कैनर फीडबैक तथा वरिष्ठ अधिकारियों की क्रॉस कॉलिंग के आधार पर तैयार की जाती है।
शीर्ष तीन थानों ने रैंकिंग में थाना कुठला ने सर्वाधिक जनसंतुष्टि प्राप्त करते हुए पहला स्थान हासिल किया। थाना कुठला आगंतुक 143, फीडबैक 100 में संतुष्टि 90.5 प्रतिशत है। थाना बाकल में आगंतुक 89, फीडबैक 50 संतुष्टि 88 प्रतिशत, थाना बडवारा आगंतुक 96 व फीडबैक 50 में संतुष्टि 84.8 प्रतिशत है। इन थानों में आगंतुकों के प्रति सकारात्मक व्यवहार, त्वरित कार्रवाई, पारदर्शी प्रक्रियाओं ने इन्हें उच्च जनसंतुष्टि श्रेणी में स्थान दिलाया है।
जनसंतुष्टि में पीछे रहने वाले थानों की सूची भी जारी की गई है। इसमें अजाक थाना आगंतुक 10, फीडबैक 5 में संतुष्टि 42.8 प्रशितत, थाना उमारियापान आगंतुक 31 में फीडबैक 13 का रहा, जिसकी संतुष्टि 57.1 प्रतिशत है। थाना ढीमरखेड़ा में आगंतुक 35 ंमें फीडबैक 14 ने दिया, संतुष्टि 61.2 प्रतिशत है। 75 प्रतिशत से कम फीडबैक प्राप्त करने वाले थाना प्रभारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, वहीं 80 प्रतिशत से अधिक फीडबैक प्राप्त करने वाले प्रभारी पुरस्कृत किए जाएंगे।
पुलिस की यह रैंकिंग प्रणाली न केवल पुलिस की जवाबदेही बढ़ाती है, बल्कि आम नागरिकों को भी अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से पुलिसिंग को बेहतर बनाने में सहभागी बनाती है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह प्रक्रिया आगामी महीनों में और अधिक सशक्त की जाएगी, ताकि जिले में सहज, सुरक्षित और संवेदनशील पुलिसिंग सुनिश्चित की जा सके। यह जनकेंद्रित पहल पुलिस व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और सेवा-उन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
