समर्थन मूल्य पर धान बेचने रिकॉर्ड पंजीयन: 62,658 किसानों से 4.75 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य

कटनी. जिले में 1 दिसंबर से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होने जा रही है। किसानों की सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने 89 खरीदी केंद्र बनाए हैं, जिनमें से 86 केंद्रों को स्वीकृति मिल चुकी है। इस बार रिकॉर्ड स्तर पर किसानों ने पंजीयन कराया है, जिससे संकेत मिल रहा है कि खरीदी सीजन में भारी मात्रा में धान की आवक होगी। किसानों ने उम्मीद जताई है कि इस बार समय पर खरीदी, त्वरित भुगतान और उचित परिवहन व्यवस्था से उन्हें राहत मिलेगी और धान बिक्री में कोई समस्या नहीं होगी।

इस वर्ष 62,658 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 53,153 थी। यह आंकड़ा दर्शाता है कि किसानों में इस बार सरकारी खरीदी को लेकर अधिक उत्साह है। समय-समय पर अच्छी बारिश व औसत से अधिक बारिश के कारण जिले में इस बार धान की अच्छी फसल आइ है। जिले में 4.75 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष 4.11 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था।