जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन अनिवार्य, अब जागरूक करने चलेगा अभियान

कटनी. मध्यप्रदेश विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन नियम-2008 के तहत राज्य में किसी भी विधि या परंपरा से संपन्न हुए सभी विवाहों का पंजीयन अनिवार्य है। व्यवहारिक रूप से सभी विवाह पंजीकृत न हो पाने से विशेषकर महिलाओं को पति की मृत्यु या अन्य कानूनी परिस्थितियों में प्रमाण और अधिकार प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इसी समस्या को दूर करने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जिले में विशेष कदम उठाए जाएंगे। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, परिवार को मिलने वाली वैधानिक सुविधाओं की गारंटी तथा शासन की जनहितकारी योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। इस संबंध में आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विकास मिश्रा ने कलेक्टर एवं जिला विवाह रजिस्ट्रार को निर्देश दिए हैं।