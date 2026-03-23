दिनदहाड़े लूट: 65 वर्षीय इंजीनियर से रुपए छीने, पुलिस ने नहीं दर्ज की एफआइआर

कटनी. शहर में लूट की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां अज्ञात युवक ने खुद को परिचित बताकर 65 वर्षीय सिविल इंजीनियर से साढ़े 12 हजार रुपए लूट लिए और फरार हो गया। घटना शनिवार 21 मार्च की शाम करीब 6.30 बजे नदी पुल स्थित बीकानेर मिष्ठान भंडार के पास हुई।

पीडि़त राजेंद्र कुमार निगम जबलपुर निवासी के अनुसार आरोपी पहले से काले रंग की पल्सर बाइक चालू हालत में खड़ा था। उसने पास आकर कहा मैं आपको जानता हूं और पैर छूकर विश्वास जीतने की कोशिश की। इसके बाद गले मिलने के बहाने जेब टटोली और अचानक हाथापाई कर उनकी पैंट की जेब से 500-500 के 24 नोट सहित करीब 12 हजार 500 रुपए निकालकर बाइक से फरार हो गया।