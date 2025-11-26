सांसद खेल महोत्सव: केंद्रीय राज्यमंत्री एल मुरूगन ने कटनी में खिलाडिय़ों के लिए कही बड़ी बात

कटनी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया एवं फिट फॉर युवा विकसित भारत अभियान को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से मंगलवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय खेल मैदान (फॉरेस्टर मैदान) में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरूगन मुख्य अतिथि रहे, जबकि वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार विशेष अतिथि और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा संयोजक रहे। रंग-बिरंगी आतिशबाजी, बच्चों के मार्चपास्ट और उमंग से भरे माहौल में शुरू हुआ यह महोत्सव पूरे एक माह तक चलेगा, जिसमें स्कूली व ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों खिलाड़ी भाग लेंगे।

कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मंत्री एल मुरूगन ने कहा कि सांसद वीडी शर्मा ने विशाल खेल महोत्सव का आयोजन किया है। जो एक माह तक चलेगा। इसके लिए 75 हजार युवाओं ने पंजीयन कराया है। जो किसी भी संसदीय क्षेत्र में सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच खेलो इंडिया के माध्यम से सांसद खेल महोत्सव का आयोजन गांव-गांव की युवा खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करेगा। उन्होंने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प का जिक्र करते हुए युवाओं को पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के विकसित और मजबूत भारत बनाने के मिशन को फलीभूत करने में युवाओं की बड़ी भूमिका का उल्लेख किया। केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अगले 25 साल में विश्व का नेतृत्व करेगा।