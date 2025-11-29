घर में घुसकर महिला महिला से छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट

कटनी. माधवनगर थाना क्षेत्र में एक 28 वर्षीय महिला द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों ने पुलिस कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। महिला आरोप अनुसार उसके साथ घर में घुसकर आबरू लूटने का दुस्साहस एक अधिवक्ता द्वारा किया गया। छेड़छाड़ की घटना हुई, लेकिन थाने में न तो उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई, ना ही महिला थाने में समय रहते कार्रवाई की गई। उल्टा आरोपी की शिकायत पर महिला के पति पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। हालांकि इस पूरे मामले को पैतृक जमीन के चल रहे विवाद से भी जोडकऱ देखा जा रहा है।

अमीरगंज निवासी पीडि़त महिला ने बताया कि बुधवार शाम वह घर पर अकेली थी। इसी दौरान पास में रहने वाला एक अधेड़ व्यक्ति जबरदस्ती घर में घुस आया। महिला के अनुसार आरोपी ने उसे पकडकऱ पटक दिया, उसके कपड़े उतारने की कोशिश की और जबरदस्ती करने लगा। चीख-पुकार सुनकर महिला का पति घर पहुंचा। दंपती ने मिलकर आरोपी के हाथ-पैर बांधे और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद आरोपी को पकडकऱ थाने ले जाया गया।