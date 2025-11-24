नेशनल हाइवे बने मौत का रास्ता!, सडक़ पर पहिया समाने लायक हुईं दरारें

कटनी. नेशनल हाइवे-40 का कटनी से चांडिल तक का हिस्सा इन दिनों खतरों का हाइवे बन चुका है। करोड़ों की लागत से बनी आरसीसी सडक़ अब जगह-जगह से दरकने लगी है। सुर्खी टैंक मोड़ से लेकर बड़वारा के आगे तक दर्जनों स्थानों पर सडक़ में गहरी दरारें, उखड़ी परतें और उभरे गड्ढे वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। इसके बावजूद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के अफसरों ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कुछ माह पहले दरारों को भरने का काम किया गया था, लेकिन अब फिर कई जगह पर ये दरारें सामने आ गई हैं।

जानकारों के मुताबिक, सीमेंट कांक्रीट सडक़ पर डामर की लेयर चढ़ाना तकनीकी रूप से गलत कदम है, क्योंकि इससे सडक़ की पकड़ कमजोर होती है और दरारें और तेजी से फैलती हैं। मगर जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदार खामियों को छिपाने के लिए डामर की परत डालकर औपचारिक मरम्मत दिखा रहे हैं। यह उपाय न केवल अस्थायी है बल्कि भविष्य में सडक़ के और जल्दी टूटने का कारण बनेगा। यही हाल कटनी से मैहर व कटनी से जबलपुर हाइवे राष्ट्रीय राजमार्ग-30 का है। यहां पर भी सडक़ कई जगह पर खराब हो गई है। पीरबाबा का फ्लाइओवर हादसों का पर्याय बन रहा है।