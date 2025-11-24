Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

एसआईआर: मुड़वारा विधानसभा में सबसे फिसड्डी, 50.94 प्रतिशत ही हुआ डिजिटलाइजेशन का कार्य

विजयराघवगढ़ में सबसे तेजी से हो रहा कार्य, एसआईआर कार्य में रूचि नहीं लेने और कमजोर प्रगति वाले 17 बीएलओ सुपरवाइजर व 61 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी

3 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Nov 24, 2025

Sir work negligence in katni

Sir work negligence in katni

कटनी. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाताओं से गणना पत्रक संग्रहण के साथ ही डिजिटलाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। कहीं बीएलओ मतदाताओं के घर पहुंचकर गणना पत्रक लेकर डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं तो कहीं चौक-चौराहों पर मतदाताओं के साथ बैठक बीएलओ गणना पत्रक भरवा रहे हैं। दूसरी ओर शहर में वार्डों के पार्षद भी सक्रिय हैं और मतदाताओं की जानकारी खोजकर उन्हें बता रहे हैं। जानकारी के अनुसार जिले में अबतक 61.31 फीसदी डिजिटलाइजेशन का कार्य पूरा हो चुका है। दूसरी ओर एसआईआर का कार्य समयसीमा में कराने को लेकर अधिकारी भी लगातार मॉनीटरिंग कर रहे हैं। मुड़वारा विधानसभा में डिजिटलाइजेशन का कार्य बुरी तरह से पिछड़ रहा है। शहरी क्षेत्र में जहां नगरनिगम तो वहीं अन्य अधिकारियों पर भी इसकी जिम्मेदारी है लेकिन यहां कार्य अन्य विधानसभा से सबसे पीछे हैं।
दूसरी ओर गणना पत्रक संग्रहण के साथ ही डिजिटलाइजेशन का कार्य में लापरवाही भी सामने आर ही हैं। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विधानसभा क्षेत्र मुड़वारा प्रमोद कुमार चतुर्वेदी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में रूचि नहीं लेने और कमजोर प्रगति वाले 17 बीएलओ सुपरवाइजर और 61 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एसडीएम ने मतदान केन्द्र क्रमांक 61 से 80 के नोडल अधिकारी और अनुविभागीय अधिकारी पीएचई जितेन्द्र गुप्ता द्वारा प्रगति न्यून होने और फ़ोन नहीं उठाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनसे 24 नवंबर को समक्ष में उपस्थित होकर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान केंद्रों में बीएलओ एप में गणना पत्रकों के डिजिटाइजेशन का कार्य 40 प्रतिशत से कम होने पर 17 बीएलओ सुपरवाइजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन सभी से ए ईआरओ के समक्ष जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मतदान केंद्रों में बीएलओ एप में गणना पत्रकों के डिजिटाइजेशन का कार्य 30 प्रतिशत से कम होने पर मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र के 61 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन सभी को एईआरओ के समक्ष में उपस्थित होकर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।

कटनी में खनिज क्रांति का आगाज: 100 हेक्टेयर से अधिक में शुरू हो रहे डोलोमाइट के 15 नए ब्लॉक

ऐसे खुद खोज सकते हैं 2003 की मतदाता सूची

निगमायुक्त तपस्या परिहार ने बताया कि मतदाता, नागरिक गणना पत्रक भरने के दौरान वर्ष 2003 की मतदाता सूची संबंधी जानकारी आसान स्टेप्स के साथ ऑनलाइन कुछ ही मिनटों में खोज सकते हैं। इसके लिए वर्ष 2003 के पोलिंग बूथ की सूची ऑनलाइन डाउनलोड की जा सकती है या नाम और पिता के नाम से उस समय की विधानसभा क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। निगमायुक्त सुश्री परिहार ने बताया कि मतदाता ष्द्गशद्गद्यद्गष्ह्लद्बशठ्ठ.द्वश्च.द्दश1.द्बठ्ठ पर जाकर अपने पुराने बूथ की सूची और नाम खोज सकते हैं। इस पोर्टल पर ‘निर्वाचक सूची’ पर क्लिक करते ही जिला और विधानसभा दर्ज करने के बाद 2003 के बूथों की लिस्ट सामने आ जाती है, जिसे डाउनलोड कर अपने नाम की खोज की जा सकती है वहीं विधानसभा के अनुसार विकल्प में 2003 के दौरान रहे जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनने के बाद नाम और पिता के नाम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा परिचय पत्र या अनुभाग विकल्प के जरिए ईपिक नंबर या नाम दर्ज कर भी 2003 की मतदाता सूची में अपना नाम ढूंढा जा सकता है।

गणना पत्रक के डिजिटलाइज की यह है स्थिति


विधानसभा पत्रक वितरण डिजिटलाइज प्रतिशत
बड़वारा 258384 167399 64.78
विजयराघवगढ़ 242083 159583 65.09
मुड़वारा 252488 128633 50.94
बहोरीबंद 249035 158766 63.75
कुल 1001990 614381 61.31
(नोट- रविवार शाम छह बजे तक के आकड़े)

फाइलों में दफन सुर्खी डैम का 8 करोड़ रुपए का सौंदर्यीकरण, कुछ वर्षों खराब हो गईं कुर्सियां

पार्षद ने मतदाता सहायता शिविर लगाया

मतदाताओं को हो रही परेशानी को दूर करने व उनकी मदद करने के उद्देश्य से विश्राम बाबा वार्ड क्रमांक 44 की पार्षद राजकुमारीजैन द्वारा मतदाता सहायता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वार्ड के विभिन्न बीएलओ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित थे। अनेक मतदाताओं ने शिकायत की कि उन्हें मतदाता सूची मे नाम जुड़वाने के फार्म प्राप्त नहीं हुए। कई ने यह शिकायत की कि उन्हें वर्ष 2003 की मतदाता सूची प्राप्त नहीं हो रही है। यहां पूरे दिन मतदाताओं की भारी भीड़ उमड़ी।

रविवार को भी जारी रहीं हेल्पडेस्क की सेवाएं

मतदाताओं की गणना प्रपत्र संबंधी शंकाओं व समस्याओं के निराकरण के लिए नगर निगम की हेल्पडेस्क सेवाएं रविवार के अवकाश दिवस पर भी पूर्ण सक्रियता के साथ संचालित रहीं। निगम कार्यालय एवं जोन कार्यालय में स्थापित हेल्पडेस्क पर तैनात कर्मियों ने प्रत्येक नागरिक का मार्गदर्शन कर उनके प्रपत्रों को शुद्ध, व्यवस्थित एवं त्रुटिरहित रूप से भरवाने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 08:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / एसआईआर: मुड़वारा विधानसभा में सबसे फिसड्डी, 50.94 प्रतिशत ही हुआ डिजिटलाइजेशन का कार्य

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

त्योहारों से न्यायालयों के काम पर ब्रेक, तहसील और एसडीएम न्यायालयों में लंबित 13 हजार 789 प्रकरण

COURT
कटनी

नेशनल हाइवे बने मौत का रास्ता!, सडक़ पर पहिया समाने लायक हुईं दरारें

Serious problem on National Highway
कटनी

नरवाई जलाने पर 13 भू-स्वामियों पर लगा 25 हजार का पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना

Penalty for burning stubble
कटनी

जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन अनिवार्य, अब जागरूक करने चलेगा अभियान

Rajasthan birth-death statistics
कटनी

ओपन जिम दुर्दशा का शिकार, 28 लाख के झूले, जिम सामग्री हुई बेकार

Problem at Kymore Open Gym Park
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.