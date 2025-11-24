एसआईआर: मुड़वारा विधानसभा में सबसे फिसड्डी, 50.94 प्रतिशत ही हुआ डिजिटलाइजेशन का कार्य

कटनी. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाताओं से गणना पत्रक संग्रहण के साथ ही डिजिटलाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। कहीं बीएलओ मतदाताओं के घर पहुंचकर गणना पत्रक लेकर डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं तो कहीं चौक-चौराहों पर मतदाताओं के साथ बैठक बीएलओ गणना पत्रक भरवा रहे हैं। दूसरी ओर शहर में वार्डों के पार्षद भी सक्रिय हैं और मतदाताओं की जानकारी खोजकर उन्हें बता रहे हैं। जानकारी के अनुसार जिले में अबतक 61.31 फीसदी डिजिटलाइजेशन का कार्य पूरा हो चुका है। दूसरी ओर एसआईआर का कार्य समयसीमा में कराने को लेकर अधिकारी भी लगातार मॉनीटरिंग कर रहे हैं। मुड़वारा विधानसभा में डिजिटलाइजेशन का कार्य बुरी तरह से पिछड़ रहा है। शहरी क्षेत्र में जहां नगरनिगम तो वहीं अन्य अधिकारियों पर भी इसकी जिम्मेदारी है लेकिन यहां कार्य अन्य विधानसभा से सबसे पीछे हैं।

दूसरी ओर गणना पत्रक संग्रहण के साथ ही डिजिटलाइजेशन का कार्य में लापरवाही भी सामने आर ही हैं। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विधानसभा क्षेत्र मुड़वारा प्रमोद कुमार चतुर्वेदी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में रूचि नहीं लेने और कमजोर प्रगति वाले 17 बीएलओ सुपरवाइजर और 61 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एसडीएम ने मतदान केन्द्र क्रमांक 61 से 80 के नोडल अधिकारी और अनुविभागीय अधिकारी पीएचई जितेन्द्र गुप्ता द्वारा प्रगति न्यून होने और फ़ोन नहीं उठाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनसे 24 नवंबर को समक्ष में उपस्थित होकर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान केंद्रों में बीएलओ एप में गणना पत्रकों के डिजिटाइजेशन का कार्य 40 प्रतिशत से कम होने पर 17 बीएलओ सुपरवाइजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन सभी से ए ईआरओ के समक्ष जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मतदान केंद्रों में बीएलओ एप में गणना पत्रकों के डिजिटाइजेशन का कार्य 30 प्रतिशत से कम होने पर मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र के 61 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन सभी को एईआरओ के समक्ष में उपस्थित होकर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।