खाद के लिए जद्दोजहद: कतारों में किसान, ‘जमीन के कागज’ बने मजबूरी का प्रतीक

कटनी/ढीमरखेड़ा/बहोरीबंद. रबी सीजन के बीच खाद की बढ़ती मांग ने ढीमरखेड़ा और बहोरीबंद क्षेत्र के किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। ढीमरखेड़ा तहसील में स्थित एकमात्र नकद खाद विक्रय केंद्र और बहोरीबंद विकासखंड मुख्यालय के डबल लॉक गोदाम में इन दिनों किसानों की लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं। हालात यह हैं कि किसान रात से ही केंद्रों पर पहुंचकर अपनी बारी का इंतजार करने को मजबूर हैं। कतारों में सिर्फ किसान ही नहीं, बल्कि उनके जमीनों के दस्तावेज भी रखे नजर आ रहे हैं, जो यह बता रहे है कि खाद पाने के लिए किसान अपनी पहचान और हक के सबूत के साथ खड़े होने को मजबूर हैं।

ढीमरखेड़ा के नकद खाद विक्रय केंद्र में खाद वितरण की व्यवस्था को लेकर किसानों में खासा असंतोष है। किसानों का कहना है कि चाहे छोटा किसान हो या बड़ा, सभी को अधिकतम चार बोरी खाद ही दी जा रही है, जबकि फसलों की वास्तविक जरूरत इससे कहीं अधिक है। खासकर गेहूं की फसल में यूरिया खाद की मांग इस समय चरम पर है। सीमित मात्रा में खाद मिलने के कारण किसान अपनी पूरी फसल में खाद नहीं डाल पा रहे हैं, जिससे उत्पादन प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। किसानों का आरोप है कि सरकारी केंद्र से पर्याप्त खाद न मिलने के चलते उन्हें मजबूरी में निजी बाजार का रुख करना पड़ रहा है, जहां खाद ऊंचे दामों पर बेची जा रही है। इससे खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। ढीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र में केवल एक ही नकद खाद विक्रय केंद्र होने से भी समस्या गंभीर हो गई है। लंबे समय से यहां डबल लॉक केंद्र खोलने की मांग की जा रही है, ताकि किसानों को राहत मिल सके, लेकिन अब तक अधिकारी सिर्फ आश्वासन ही देते नजर आ रहे हैं।