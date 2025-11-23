बिहार चुनाव ड्यूटी कर स्पेशल ट्रेन से लौट रहे सीआरपीएफ जवान की दो मैग्जीन चोरी

कटनी. बिहार चुनाव ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने गंतव्य के लिए स्पेशल ट्रेन से लौट रहे एक सीआरपीएफ जवान की इंसास राइफल की दो लोडेड मैगजीन कटनी के पास स्पेशल ट्रेन से संदिग्ध परिस्थिति में गायब हो गईं हैं। दोनों मैगजीन में कुल 40 जिंदा गोलियां भरी हुई थीं। घटना सामने आते ही पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसियों में हडक़ंप मच गया। हालांकि कुछ घंटे बाद बाद मैगजीन झाडिय़ों से बरामद कर ली गईं, लेकिन उनमें भरी गोलियां गायब थीं। 40 गोलियों की तलाश जारी है।

जनकारी के अनुसार बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए देशभर से जवानों की ड्यूटी लगी थी। चुनाव संपन्न होने के बाद फोर्स रवाना हो रहा है। इसी कड़ी में ट्रेन क्रमांक 00411 से गया से कच्चेगुड़ा के लिए फोर्स जा रहा था। सफर के दौरान आरक्षक अस्वार प्रतीज्ञा सुधाकर सी-कंपनी 240 महिला बटालियन कच्चेगुड़ा की इंसास राइफल से दो मैगजीन अज्ञात बदमाश ने पार कर दिए। यह वारदात कटनी-सतना रेलखंड पर लमतरा रेलवे फाटक के समीप हुई है। जब सुरक्षा गार्ड को पता चला तो उन्होंने उतरकर पीछा किया, लेकिन तबतक ट्रेन चल चुकी थी, फिर वे ट्रेन में सवार हो गए। महिला ने ट्रेन के कटनी पहुंचने पर जीआरपी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।