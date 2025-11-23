Patrika LogoSwitch to English

कटनी

बिहार चुनाव ड्यूटी कर स्पेशल ट्रेन से लौट रहे सीआरपीएफ जवान की दो मैग्जीन चोरी

40 गोलियां गायब, मिले खाली खोखे, सुरक्षा एजेंसियों में हडक़ंप, ट्रेन के आउटर में रुकने पर दिया वारदात को अंजाम

कटनी

image

Balmeek Pandey

Nov 23, 2025

कटनी. बिहार चुनाव ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने गंतव्य के लिए स्पेशल ट्रेन से लौट रहे एक सीआरपीएफ जवान की इंसास राइफल की दो लोडेड मैगजीन कटनी के पास स्पेशल ट्रेन से संदिग्ध परिस्थिति में गायब हो गईं हैं। दोनों मैगजीन में कुल 40 जिंदा गोलियां भरी हुई थीं। घटना सामने आते ही पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसियों में हडक़ंप मच गया। हालांकि कुछ घंटे बाद बाद मैगजीन झाडिय़ों से बरामद कर ली गईं, लेकिन उनमें भरी गोलियां गायब थीं। 40 गोलियों की तलाश जारी है।
जनकारी के अनुसार बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए देशभर से जवानों की ड्यूटी लगी थी। चुनाव संपन्न होने के बाद फोर्स रवाना हो रहा है। इसी कड़ी में ट्रेन क्रमांक 00411 से गया से कच्चेगुड़ा के लिए फोर्स जा रहा था। सफर के दौरान आरक्षक अस्वार प्रतीज्ञा सुधाकर सी-कंपनी 240 महिला बटालियन कच्चेगुड़ा की इंसास राइफल से दो मैगजीन अज्ञात बदमाश ने पार कर दिए। यह वारदात कटनी-सतना रेलखंड पर लमतरा रेलवे फाटक के समीप हुई है। जब सुरक्षा गार्ड को पता चला तो उन्होंने उतरकर पीछा किया, लेकिन तबतक ट्रेन चल चुकी थी, फिर वे ट्रेन में सवार हो गए। महिला ने ट्रेन के कटनी पहुंचने पर जीआरपी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

करोड़ों के मंडी टैक्स में घालमेल: 40 करोड़ की बन रही वसूली, दिया सिर्फ 8 करोड़ का नोटिस

रात में हुई वारदात

जांच अधिकारी उप निरीक्षक एके मरावी ने बताया कि मैग्जीन चोरी की घटना शुक्रवार रात 23.45 बजे हुई है। महिला आरक्षक ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि बर्थ से मैग्जीन गायब हुए हैं। एफआइआर के बाद शनिवार को जीआरपी टीम मैग्जीन तलाश के लिए पहुंची तो खाली मैग्जीन रेलवे लाइन के खंबा नंबर 1085/23 से 1085/25 के बीच रेल लाइन के किनारे झाडिय़ों में मिले हैं। राइफल की जो चेन लॉक करते हैं चेन लॉक भी मौके पर मिली है। मैग्जीन जिसमें रखी जाती हैं वह पोच भी नहीं मिला है।

‘सेटिंग साम्राज्य’: जिला जेल में बंद अपराधियों को मिल रही मनचाही सुविधा!

सुरक्षा में बड़ी चूक

सूत्रों के अनुसार बिहार से कच्चेकुड़ा जा रही स्पेशल ट्रेन में यह गंभीर चूक सामने आई है। ट्रेन में चुनाव ड्यूटी से लौट रहे सीआरपीएफ जवान सफर कर रहे थे। इसी दौरान एक महिला सीआरपीएफ जवान की इंसास राइफल की दो लोडेड मैगजीन अचानक गायब होना सुरक्षा में बड़ी चूक है। यात्रियों के साथ लूट, चोरी की घटनाएं तो आम हैं, लेकिन पुलिस फोर्स से भरी ट्रेन में इस वारदात से हडक़ंप मच गया है। वहीं चलती ट्रेन में बदमाशों के चढऩे और फिर वारदात को अंजाम देकर उतर जाने से ट्रेनों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया है।

गोलियों और आरोपियों की तलाश तेज

जीआरपी उपनिरीक्षक अनिल कुमार मरावी ने बताया कि घटना अत्यंत संवेदनशील है। पुलिस टीमें आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चला रही हैं। साथ ही मैग्जीन चोरी करने वाले की पहचान करने के प्रयास जारी हैं, आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच, संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की पड़ताल, ट्रेन में मौजूद यात्रियों और सुरक्षाबलों से पूछताछ जारी है। मामले की गंभीरता देखते हुए सिटी पुलिस अधिकारी भी आरपीएफ थाने पहुंचे और जांच में सहयोग कर रहे हैं। चूंकि मामला चुनाव ड्यूटी में लगे सुरक्षा बलों से जुड़ा हुआ है और जिंदा गोलियों के गायब होने की घटना है, इसलिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इसे अत्यंत गंभीरता से ले रही हैं। गायब गोलियों की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस की प्राथमिकता है।

